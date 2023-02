La Unión Europea cuenta con una gran cantidad de leyes que arropan al consumidor. Para muestra de un botón, está la norma que impuso en el año 2020, en la que se establece que cualquier fabricante debe brindar ayuda con manuales, implementos, herramientas y componentes a los ciudadanos que deseen reparar con sus propias manos aquellos dispositivos que no funcionan de una forma adecuada. Sin embargo, este no fue el caso de, ‘MrchuxMan’, un internauta de nacionalidad española.

Por medio de Twitter, ‘MrchuxMan’, quien es amante de la tecnología y del rock, dio a conocer todas las razones por las que su electrodoméstico inteligente estaba averiado -con fotografías muy explícitas-, para que las 3.735 personas que lo siguen vieran “el análisis forense” -como dice el usuario- de la lavadora en cuestión.

Comenzó explicando que su lavadora, marca Beko, presentaba problemas en su fuente de alimentación de energía, pues recibía menos de lo que debía. Ante este inconveniente, MrchuxMan’ decidió reemplazar el microcontrolador -un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria-, en tanto estaba completamente dañado.



Para cumplir con esta tarea, el hombre necesitaba una copia del firmware que le permitiese sustituir el original.

ADVERTENCIA: LO QUE VIENE A CONTINUACIÓN PUEDE HERIR LA SENSIBILIDAD DEL ESPECTADOR, razón por la cual he decidido dividir este twit para que la gente no se lleve a sorpresas.



Este es el análisis forense de la placa de la lavadora y el enorme problema que tiene. — ChuxMan Skynetwalker 🍆 (@MrChuxMan) February 8, 2023

El firmware, también conocido como soporte lógico inalterable, es el programa básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo tecnológico. Este software es una línea de códigos que se encargan del funcionamiento básico de cualquier dispositivo, según explica ‘Xataka’, un portal especializado en tecnología.

Es así como este hombre de Alcobendas, Madrid, por medio de unas herramientas que consisten en un arduino programador (ICSP) y un software de extracción llamado AVRDUDE, decidió hackear una lavadora del mismo modelo, para hacerle la guerra a la empresa Beko, pues en dos solicitudes de ayuda que realizó le dijeron que ese electrodoméstico no se arreglaba como un ordenador.

Que quede claro: Hackear no es lo mismo que ciberdelincuencia. No voy a facilitar el firmware ni he comprometido la seguridad de la empresa. Lo único que he comprometido es su falta de vergüenza.https://t.co/CYdOONVmuX — ChuxMan Skynetwalker 🍆 (@MrChuxMan) February 3, 2023

Finalmente, el hombre aseguró que todo lo que ha hecho es legal y que no compartirá la información extraída para no ser denunciado como ciberdelincuente. “Que quede claro: hackear no es lo mismo que ciberdelincuencia. No voy a facilitar el firmware ni he comprometido la seguridad de la empresa. Lo único que he comprometido es su falta de vergüenza”, señaló el usuario en su cuenta de Twitter.

