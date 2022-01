Un usuario de la red social TikTok ha generado múltiples comentarios y reacciones al revelar una decisión, para muchos, desacertada.



Abandonó sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard con tal de estar al lado de una mujer que le gustaba. Sin embargo, ella le dejó claro que solo lo quería como un amigo.

(Lea también: La verdad sobre el video de una mujer 'amamantando' un gato en avión).



El ‘tiktoker’ mexicano grabó un corto video en el que aparece cantando ‘Favorite crime’, de Olivia Rodrigo. Acostado y con una almohada entre sus brazos, hace gestos de arrepentimiento y tararea la letra de la pista: “All the things I did” (todas las cosas que hice).



“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, escribió en el clip, el cual supera los nueve millones de reproducciones y está cerca de los 1,5 millones de ‘me gusta’ en la plataforma.



Bajo el usuario de @palevill27 ha recibido cientos de mensajes de los internautas.



“Me enoje y ni te conozco”, “él es el verdadero ‘inteligente para la escuela, no para la vida’”, “esto es una mezcla entre risa y coraje” y “entonces, no eras tan inteligente como pensabas”, son algunas de las opiniones expresadas por los demás usuarios.



(Siga leyendo: Hombre ganó la lotería y dejó a su novia para no compartirle ni un centavo).

(¿Nos lee desde la 'app' de EL TIEMPO? Puede ver el video aquí).

La seguidilla del ‘trend’

El ‘trend’ o la tendencia consiste en usar la pista de Olivia Rodrigo para sincerarse en la red social sobre situaciones pasadas. Eso sí, varios se muestran muy conmovidos o bromean con lo que hicieron por amor.



El clip del joven, estudiante de una maestría en banca y mercados financieros, provocó una seguidilla de personas utilizando la canción. Incluso, al parecer se pronunció la mujer implicada.



(Le puede interesar: Sacan a modelo de una boda porque 'se veía mejor' que la novia).



“Cuando tu ‘amigo’ deja Harvard por ti”, escribió y salió en cámara con caras de sorpresa. Además, señaló que no tenía arrepentimientos por lo sucedido.



Como respuesta, el mexicano publicó: "¿Dónde hubo fuego cenizas quedan?"

(¿Nos lee desde la 'app' de EL TIEMPO? Puede ver el video aquí).

Otros internautas han querido continuar con la narrativa buscando más personajes en la historia. De hecho, alguien se identificó como la madre del ‘tiktoker’, pero él le comentó: “Yo no sé quién es usted”.

Más noticias

- Del odio al amor: pareja se conoció peleando en publicación de Facebook.

- Juanes arremete contra las redes sociales en video: 'me valen...'

- Youtuber ucraniana cuenta cómo casi la roban y le disparan en Santa Marta.

- Investigan a jueza por besarse con condenado a cadena perpetua.

- Los famosos que fueron 'cancelados' en el 2021.

Tendencias EL TIEMPO