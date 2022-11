Un trino del periodista y escritor Daniel Samper Ospina se convirtió en todo un debate entre la actriz Margarita Rosa de Francisco y la modelo Natalia París.



Margarita Rosa, quien usa gran parte de sus redes sociales, sobre todo Twitter, para dar contundentes opiniones sobre la política y la realidad del país, le respondió a Samper con un largo hilo explicando las razones por las que no compartía que él hiciera constantes críticas y sátiras al gobierno de turno sin tener en cuenta las reformas que se están adelantando.

Como colombianos nos creemos tan poca cosa, que nos queda imposible admitir que, ¡por fin! tenemos un presidente que, de manera muy serena y concreta, está llamando la atención en todos lados. FACEBOOK

TWITTER

La actriz cuestionó a Samper con la pregunta: "¿Por qué hacerle eco a la banalidad y reduccionismo de los opositores que están claramente haciendo campaña para invalidarlo y así volver al país guerrerista?"



En el mismo hilo continuó, "como colombianos nos creemos tan poca cosa, que nos queda imposible admitir que, ¡por fin! … tenemos un presidente que, de manera muy serena y concreta, está llamando la atención en todos lados sobre lo valiosos que somos como reserva de vida para el planeta (sic)".(Lea también: El 'Pibe Valderrama' se dejó cortar el pelo por Carlos Vargas: así quedó).

Criticar al gobierno me parece sano cuando se valora en igual medida la gran propuesta que Colombia le está brindando al mundo en materia de economía solidaria y conciencia de la emergencia climática. Querido @DanielSamperO ,¿por qué hacerle eco a la banalidad y reduccionismo👇 — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 8, 2022

Hilo al que Samper respondió defendiendo que él ha hecho sátira de cada uno de los últimos gobiernos.



"Cuando digas nos vemos como amigos que somos y me explicas por qué te parece banal que haga sátira con el gobierno de Petro y no con el de Duque, Santos, Uribe (o cualquiera, como lo he hecho): satirizo el poder, más allá de quien lo ocupe; no hacerlo me convertiría en militante (sic)", finalizó Samper.

Cuando digas nos vemos como amigos que somos y me explicas por qué te parece banal que haga sátira con el gobierno de petro y no con el de duque, santos, uribe (o cualquiera, como lo he hecho): satirizo el poder, más allá de quien lo ocupe; no hacerlo me convertiría en militante. https://t.co/YohOoaCI3G — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 8, 2022

Pero, ¿qué tiene que ver Natalia París?

Pues así como Margarita Rosa de Francisco le respondió a Samper por el trino de sátira política en el que él ni la había mencionado, Natalia París le respondió a la actriz con una crítica en el hilo de Twitter, en el que tampoco había sido etiquetada.



La empresaria paisa reaccionó a la publicación de la actriz, en la cual criticaba a Samper, diciéndole: “No, mija, usted se ganó el rechazo de más de media Colombia que la quería por ser ‘la Mencha’. El permiso a los bandidos para seguir delinquiendo nunca será aceptado por un país que ha sufrido tanto miedo. Colombia rechaza la violencia, el odio a la clase trabajadora y pujante”.

(Le puede interesar: Fue al médico pensando que era apendicitis pero dio a luz minutos después).

Pero la actriz tampoco se quedó callada y le respondió con otro tuit en el que agradeció porque ya los colombianos no la quieren por su personaje de 'la Mencha' en la telenovela 'Gallito Ramírez'.



“Menos mal ya no soy 'la Mencha', un personaje que, a propósito, refleja la normalización de la injusticia social, el clasismo, el arribismo y el racismo. Me alegra que ya no me sigan queriendo por representar eso”, dijo la también cantante.



Pero, al ver que los comentarios de los usuarios se empezaron a salir de control criticando a la modelo, De Francisco pidió respeto para Natalia París.



“Qué pesar que esta réplica sea un motivo para insultar a Natalia París. Ella no fue ofensiva con su comentario. Daniel Samper me ha contestado respetuosamente. Es todo lo que necesitamos. Que sobre los temas que van saliendo se pueda reflexionar”.

Qué pesar que esta réplica sea un motivo para insultar a @NataliaParis_ . Ella no fue ofensiva con su comentario. @DanielSamperO me ha contestado respetuosamente. Es todo lo que necesitamos. Que sobre los temas que van saliendo se pueda reflexionar. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) November 8, 2022

TENDENCIAS EL TIEMPO