Usó la inteligencia artificial en Tinder y consiguió más de 300 match: ¿cómo lo hizo?

La tecnología está cada vez más dentro de la vida cotidiana de las personas, y en algunos casos puede resultar sorprendente el nivel en el que está inmiscuida. Ante el desmesurado avance de la inteligencia artificial, que cobró una drástica notoriedad con la creación de ChatGPT de la empresa OpenAI, muchos usuarios deciden darle un propósito distinto para el que fue elaborada.

Con el objetivo de conocer a la mujer de sus sueños, Alexander Zhadan utilizó la herramienta de OpenAI para navegar por la aplicación Tinder. A la IA, el hombre le dejó instrucciones claras: "Eres un chico, estás hablando con una chica por primera vez". Así, Chat GPT se desplazó por 5.239 perfiles de mujeres eligiendo a las que destacaban por las características especificadas por Zhadan, consiguiendo más de 300 match y manteniendo un diálogo con 160 mujeres.

"Para buscar chicas relevantes, instalé el reconocimiento de fotografías en la versión web de Tinder a través de torchvision, que se entrenó con mis deslizamientos desde otra cuenta (en otra app de citas)", explicó Zhadan, según consignó el medio The New York Post. No obstante, la herramienta cometió ciertos errores en el proceso, como repetir preguntas que ya había realizado o ofrecer un paseo por un parque para la primera cita, lo que asustó a algunas de las mujeres.

Pero al intentar conversar por su cuenta, el hombre notó que muchas de las mujeres no estaban interesadas en él, sino en los diálogos que tenían con la IA. "Seguí comunicándome con algunas de las mujeres manualmente sin ChatGPT, pero luego la comunicación se detuvo", señaló.

Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год. Для этого нейросеть переобщалась с другими 5239 девушками, которых отсеила как ненужных и оставила только одну. Поделюсь, как сделал такую систему, какие были проблемы и что вышло с остальными девушками. Тред pic.twitter.com/fbVO7OmZhF — Aleksandr Zhadan (@biblikz) — Aleksandr Zhadan (@biblikz) January 30, 2024

En ese momento, la influencia de Chat GPT fue nuevamente crucial para conseguir su objetivo. Frustrado por bastantes conversaciones sin éxito, el hombre le pidió a la herramienta consejos sobre cómo mantener un diálogo con una mujer sin aburrirla. A partir de la ayuda de la IA, Zhadan redujo su número de conversaciones a cuatro, de las que una se convirtió en el amor de su vida.

El compromiso con la ayuda de Chat GPT

Con la ayuda de la inteligencia artificial , Zhadan logró conquistar a Karina Vyalshakaeva, con quien mantuvo un diálogo frecuente y, poco a poco, comenzó a enamorarse. Siguiendo el consejo de la herramienta de OpenAI, el hombre elaboró una estrategia especial para pedirle casamiento.

En un viaje romántico a Asia, luego de confesarle que durante un año estuvo hablando con la aplicación, Zhadan le propuso casamiento a su enamorada, quien aseguró que no le importó enterarse del engaño, y aceptó el ofrecimiento sin dudarlo. Con la ayuda esencial de Chat GPT, Zhadan y Karina se casarán el próximo 3 de agosto, celebrando una inusual historia de amor, que sin dudas será más frecuente en los próximos años.