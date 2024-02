Usher se asocia con Universal para desarrollar una serie dramática con su música

El cantante estadounidense Usher anunció una colaboración con la división de Universal Studios UCP (Universal Content Productions) para la creación de una serie dramática que contará con sus canciones.



"Estoy feliz de trabajar con UCP para dar vida a la música. Espero que la serie resuene con ustedes de la misma manera que mi música sigue haciéndolo", expresó el artista en un comunicado difundido a medios especializados estadounidenses.

Aunque aún no se ha confirmado si Usher interpretará algún personaje en la serie, se reveló que esta girará en torno al "amor de personas afroamericanas en Atlanta y sobre gente que busca un lugar al cual llamar hogar", según la descripción proporcionada por el estudio.



El proyecto también promete explorar "la música, el estilo, el sexo, el romance y los secretos que amenazan con destrozar las relaciones".



La noticia llega tras la reciente actuación de Usher en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde los Chiefs de Kansas City se coronaron campeones frente a los 49ers de San Francisco.

El ‘show’ de 15 minutos del cantante contó con la participación de otros destacados artistas como Alicia Keys, Ludacris y la guitarrista H.E.R., y destacó las habilidades del músico en disciplinas como la danza y el patinaje.



La retransmisión televisiva del evento deportivo, que contó con la presencia de Taylor Swift en las gradas como apoyo a su pareja, Travis Kelce -jugador de los Chiefs-, atrajo a una audiencia récord de 123,4 millones de espectadores, estableciendo así un hito en la historia de Estados Unidos.



Además de este proyecto, Usher, de 45 años, recientemente concluyó su exitosa residencia en Las Vegas titulada 'My Way: The Las Vegas Residency', y se prepara para embarcarse en su próxima gira titulada 'Past Present Future', la cual visitará 24 ciudades estadounidenses.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de un periodista y un editor.