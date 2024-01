Uno de los 33 mineros rescatados en 2010 en Chile ahora vive como mendigo en la calle

Seguramente recuerde el rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina San José, en Chile, en el 2010. Esta historia fue una noticia mundial, pues los hombres tuvieron que sobrevivir 69 días a unos 600 metros de profundidad.



Recientemente, uno de los mineros se ha vuelto tendencia en las redes sociales y en la prensa internacional, pues se dio a conocer que Samuel Ávalos, el minero número 22 en ser rescatado, actualmente pide dinero fuera de un supermercado de La Calera, en la región de Valparaíso, a 116 kilómetros al norte de Santiago.

Según el diario 'La Estrella de Valparaíso', el hombre trabajaría ayudando a los clientes a llevar sus compras hasta sus vehículos o al transporte público, también carga fletes y materiales de construcción. Además, ayuda a los conductores a salir del estacionamiento, todo esto a cambio de una propina.



Ávalos es conocido mundialmente por ser el minero que aceptó la propuesta de matrimonio de su esposa mientras todavía estaba atrapado en la mina.

Tras ser rescatado, junto a su esposa y sus cuatro hijos, se fue a vivir a Rancagua, a 80 kilómetros al sur de Santiago, ahí continuó siendo minero en El Teniente. Sin embargo, no duraría mucho tiempo trabajando por los traumas que adquirió en la mina de San José.



Desde ese momento no se volvió a saber de él, hasta el 2019 que se dio a conocer que volvió a vivir en La Calera para cuidar la casa de sus padres. Durante esta época su principal ingreso era la venta de música en el centro de la comuna.

Hoy se cumplen 13 años desde que Chile dio un ejemplo al mundo del poder de la unidad, la fe, la voluntad y la esperanza, al salvar, en condiciones extraordinariamente adversas, la vida de 33 mineros atrapados en las entrañas profundas de la mina San José en el Desierto de… pic.twitter.com/V7FE8Oljtw — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 13, 2023

¿Qué le pasó a Samuel Ávalos?

Según el mismo medio, Ávalos habría terminado mendigando como producto del consumo de drogas. Situación que se desencadenó cuando volvió a vivir en La Calera.



"Lo veía todos los días aquí cuando pasaba a trabajar, pero de repente cayó al maldito vicio, aunque más que eso no sé", expresó un vecino de La Calera al diaro 'La Estrella de Valparaíso'.



Asimismo, agregó: "No tiene una actitud violenta, pero ya en casa no sé. Como dije, veo cómo pasa por aquí, descansa un rato, se da unas vueltas y después se va. Aunque vuelve otra vez más tarde. Él viene aquí y ayuda a la gente a cargar las camionetas, porque hay adultos mayores que no tienen fuerza y él va a ayudarles. Con eso se gana sus moneditas".

Con Samuel Avalos, minero rescatado de la mina San José, encuentro en Mercado de #Rancagua pic.twitter.com/8gn3sJBUM7 — Eduardo Soto (@Eduardo32801455) October 1, 2016

Vale la pena mencionar que en julio de 2023 la Corte Suprema confirmó la sentencia que ordena al Estado compensar con $40 millones a 31 de los 33 mineros atrapados en la Mina San José en 2010.



La decisión inicial dictaminó una indemnización de $80 millones para cada minero por daño moral, al constatar negligencia por parte de Sernageomin, la Seremi de Salud de Atacama y la Dirección del Trabajo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

