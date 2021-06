Se toma fotos de grado en el campo donde sus papás la sacaron adelante

Una joven recién graduada de la Universidad de California, en San Diego (EE.UU.), decidió celebrar la culminación de sus estudios tomándose unas fotos en el campo en el que trabajan sus padres.



Jennifer Rocha, de 21 años, dijo que gracias al esfuerzo y apoyo de su familia pudo obtener su título universitario y, sobre todo, aprendió sobre la importancia del trabajo.

“Trabajar en el campo construye y moldea un tipo diferente de carácter. Un personaje que no se rinde, uno con resiliencia y fuerza para resistir los peligros que vienen de ese trabajo”, escribió la joven en una publicación de Facebook compartida por la universidad.



Los padres de Rocha, oriundos de Michoacán, México, son trabajadores migrantes desde que eran niños. Su sueño siempre fue que sus hijas obtuvieran un título universitario. Y lo lograron gracias a su esfuerzo.



Las hermanas mayores de Jennifer ya eran profesionales. Ella, entonces, quería “seguir sus pasos”.



(Puede leer: El discurso pro-aborto de una estudiante en plena ceremonia de grado).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

“Como estudiante de secundaria, mis padres me dijeron que la única forma en que iba a poder entender lo importante que era obtener una educación superior era trabajando como trabajador de campo migrante. Mis padres (...) no tuvieron la suerte de vivir sus sueños de seguir una educación superior y obtener la carrera soñada que deseaban”, escribió la joven.



Rocha contó que, mientras estaba en bachillerato, todos los días su padre la recogía de la práctica de campo traviesa para trabajar durante la noche.

Nadie piensa ni ve lo que sucede detrás de una verdura que compras en la tienda FACEBOOK

TWITTER

“Plantábamos fresas. Nos bajábamos alrededor de las 2-3 a.m. y nos despertábamos a las 5 a.m. para prepararnos, o de lo contrario perdería el autobús de la ciudad”, comentó.



Ella admiraba a los demás trabajadores, pues no se detenían “a pesar de los dolores de espalda, mientras que moscas, mosquitos e insectos seguían merodeando por sus rostros, metiéndose en sus ojos”.



“Nadie piensa ni ve lo que sucede detrás de una verdura que compras en la tienda. Pero detrás hay alguien que se rompe la espalda todos los días trabajando en el campo”, puntualizó.



(Lea también: Hay listos más de $ 15 billones para financiar a los campesinos).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Los años universitarios tampoco fueron sencillos.



La joven contó en el programa ‘Good Morning America’ que trabajó en el departamento de policía de la universidad. De hecho, tenía que recorrer largos trayectos, pues vivía en el apartamento de su hermana mayor y no en las residencias estudiantiles.



En ocasiones trabajó hasta las 4 o 5 a.m., pocas horas antes del comienzo de sus clases. Además, los fines de semana ayudaba a sus padres en el campo.



“Tener que trabajar en dos empleos, viajar e ir a la escuela al mismo tiempo fue una lucha. Muchas veces quise rendirme, pero mis padres y sus consejos y apoyo fueron la razón por la que seguí adelante”, indicó Rocha.



(Le recomendamos: El negocio detrás de la mayor cifra de migrantes hacia EE. UU.).

Inspiración para los trabajadores migrantes

Rocha se graduó en Sociología, con énfasis en Derecho y Sociedad.



Dijo que ahora quiere aumentar la representación latina en el campo y "ayudar a sacar a los criminales de las calles, aquellos que son criminales reales".



"Seré la primer miembro en mi familia en hacer cumplir la ley, eso solo trae un nivel de orgullo completamente diferente para mis padres", agregó.



(Le puede interesar: Guatemala albergará un centro para inmigrantes apoyado por EE. UU.).

Rocha espera que su historia inspire a otras familias migrantes.



Para ella era fundamental incluir a sus padres en las fotos de su graduación. "No solo quería honrarlos, sino también honrar a todos los trabajadores migrantes calificados, porque muchas veces no son reconocidos y nos olvidamos de ellos".



“Mis padres, que eran trabajadores migrantes, pudieron hacer que tres niñas obtuvieran su educación universitaria. Tú también puedes hacerlo”,concluyó.

Más noticias

- Por test de ADN descubrió que su papá era uno de sus ‘primos segundos’



- Crecen las vacantes de empleo sin cubrir en Estados Unidos

Tendencias EL TIEMPO