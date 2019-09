¿Qué ha pasado con la polémica 'Universidad porno' de Amaranta Hank?

En julio pasado, la colombiana Amaranta Hank decidió retirarse del porno. Sin embargo, su cercanía con el mundo erótico y sexual no terminó con esa determinación.



Un par de meses antes, en mayo, la cucuteña lanzó la 'Universidad porno', un proyecto con el que continúa y enseña todo sobre la industria a quienes quieren incursionar en ella.

“La escuela va bien, ha tenido mucha acogida y sigue vigente porque hay mucha demanda. Cada día nace un deseoso de ser actor porno, todos los benditos días de mi vida me escriben personas que quieren estar en la industria”, le aseguró Hank a EL TIEMPO.

¿En qué consiste?

La 'Universidad porno' es una especie de congreso que se realiza cada dos meses o mes y medio en alguna ciudad de Colombia. La jornada es todo un día, de 9 a. m. a 7 p. m.



“Es la respuesta a toda la gente que quiere hacer pornografía y le explicamos en qué consiste la industria”, agregó la exactriz.



El evento es un ciclo de conferencias en el que se habla sobre cómo está la industria en Colombia, Europa y Estados Unidos, sobre producción, costos, monetización y talentos, entre otros temas.



“Les explicamos qué es lo que hay y qué no hay para que se sitúen bien dentro del espacio de la pornografía, para que tengan una imagen real y no las ideas tradicionales de ‘me vuelvo un ‘rockstar’ de pene grande y todas las mujeres se me lanzan encima'”, continuó.



Según Amaranta, uno de los temas más importantes que se hablan es sobre cómo trabajar con las productoras extranjeras, “porque muchas veces tienden a aprovecharse de las mujeres colombianas”.



Al final de las actividades teóricas se realiza una clase práctica: una actriz colombiana escoge a alguien del público y hace una escena explicita frente a todos y “ahí explicamos la parte técnica, los encuadres, las posturas, la actitud”.



En la Universidad pueden participar quienes sean mayores de edad. Los interesados deben contactarse a un número de WhatsApp en el que les dan toda la información de las inscripciones.



“La gente tiene la idea de que trabajar para productoras grandes es llenase de dinero, pero a veces el trabajo más anónimo puede generar más rentabilidad”, resaltó.



Este sábado 21 de septiembre, en Bogotá, se realizará una nueva versión de la 'Universidad porno'.

Amaranta Hank también es periodista. Foto: Cortesía

¿Y su vida?

Cuando anunció su retiro del porno, Amaranta aseguró que algunas de las razones eran que ya no se sentía igual que antes cuando grababa y que estaba cansada de que las productoras se aprovecharan de los actores y actrices.



Desde ese momento, su vida se enfocó en seguir con la escuela. A eso se le suma que es la anfitriona y organizadora de una “fiesta privada, liberal y sexual”.



También está al frente de otros dos proyectos, “dos empresas”, y está escribiendo mucho, “que es de lo que yo digo que no me voy a aburrir nunca”.



EQUIPO DE TENDENCIAS ELTIEMPO.COM