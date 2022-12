En el 2019 se estrenó ‘Yesterday’ o en español ‘Ayer’, un película en la cual, Jack Malick, un compositor de canciones, luego de sufrir un accidente, despierta en un mundo alternativo en el que The Beatles no existía. En su nueva vida, se hace famoso con las canciones de la banda británica. Sin embargo, su situación se complica cuando tiene que decidir entre quedarse con su pasado o seguir con su sueño de ser un gran artista.

Debido a que en el tráiler de la película aparecía Ana de Armas, ‘Yesterday’ fue una cinta muy esperada para los fanáticos.



Sin embargo, cuando vieron la película en cines, algunos de los espectadores notaron que de Armas no estaba allí, algo que molestó a los seguidores de la actriz.



Ante esto, dos fanáticos demandaron a Universal Pictures -la empresa que produjo ‘Yesterday’- por publicidad engañosa, según afirmaron los seguidores de la actriz en la revista ‘Variety’.

Se trata de Conor Woulfe, de Maryland, y Peter Michael Rosza, dos cinéfilos, quienes pagaron más de 3,6 dólares (unos $18.000 pesos colombianos cada uno) para ver en Amazon Prime la cinta de comedia romántica, razón por la cual decidieron entablar una demanda de $ 5 millones de dólares a Universal Pictures en enero de este año por publicidad engañosa, informó el portal ‘The New York Post’.



Universal Pictures le pidió a los fanáticos que retiraran la demanda porque se trataba de publicidad ‘no comercial’, dado que los abogados de la empresa dijeron para la misma revista que el tráiler “es un avance”, un “trabajo artístico que resume una historia en solo tres minutos con el tema de la película y, por lo tanto, debe considerarse que su mensaje es ‘no comercial’ ”.

No obstante, el juez Stephen Wilson no aceptó el argumento de la compañía de Hollywood. Según él, el producto audiovisual en cuestión estaba violando la ‘Ley de publicidad falsa de California’ y la ‘Ley de competencia desleal del Estado’.



“Universal tiene razón en que los avances implican cierta creatividad, pero esta creatividad no supera la naturaleza comercial de un avance. En esencia, un tráiler es un anuncio diseñado para vender una película, al brindarles a los consumidores una vista previa de la misma”, indicó el magistrado a la revista ‘Variety’.

Al parecer, está no ha sido la única película con la cual, la productora parece haber "engañado" a sus clientes, ya que la compañía aceptó que muchas de las escenas en tráilers para sus películas no aparecen en el corte final, además de confesar que clasificar los adelantos como ‘discurso comercial‘ podría abrir la puerta a numerosas demandas para ellos, dado que no cumplieron con lo prometido a sus espectadores.



“Según el razonamiento de los demandantes, un tráiler sería despojado de la protección total de la Primera Enmienda y sujeto a un litigio cada vez que un espectador afirmara estar decepcionado con la cantidad de personas o escenas que vieron en la película; con que la película encaja en el tipo de género que esperaban; o cualquier cantidad ilimitada de decepciones que un espectador podría reclamar”, argumentaron los abogados del estudio.

Ante esto, el juez Wilson indicó que la ley de publicidad falsa se aplica solo si“parte significativa” de los “consumidores razonables” son engañados, y aunque el magistrado se cuestiona si no aparece una actriz o una escena, es notable que los espectadores estaban emocionados por ver a Ana de Armas, ya que en un principio iba a ser el interés amoroso del protagonista. No obstante, el guionista confesó que “no les gustaba la idea de que el personaje de Patel se desviara de su principal interés amoroso, interpretado por Lily James”, indicó el medio ‘The Post’.

Aún no se conoce la sentencia en la cual se establezca quién ganó la demanda. Sin embargo, según ‘The Post’, la próxima audiencia será en abril de 2023.

