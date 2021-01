Profesor amenazó con reprobar a alumna que faltó a clase por covid-19

Las historias insólitas e inhumanas que surgen en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 no dejan de presentarse. Por ejemplo, en diciembre pasado un hombre en Estados Unidos le tosió a un adulto mayor directamente en su cara y sin usar tapabocas.



El caso más reciente ocurrió el pasado 19 de enero en México, donde un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), amenazó con reprobar a una alumna que faltó a dos clases tras contraer la covid-19.



Se trata de José Raúl de Córdova Conde, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquella institución educativa. El profesor, que dicta la materia de Fundamentos de Mercadotecnia, fue denunciado públicamente por sus estudiantes luego de que se negara a justificar las faltas de una alumna que estuvo enferma por el coronavirus de 2019.



Los alumnos narraron que el hombre amenazó con reprobar a su compañera por faltar a dos clases y no entregar las tareas. A pesar de que la covid-19 no suele presentarse de manera grave para las personas jóvenes, hay casos en los que los síntomas pueden agravarse. Este fue el caso de la joven mexicana, quien quedó inconsciente por tres días a causa de la enfermedad.



“El profesor tomó una pésima actitud con una alumna cuando ella le informó que había faltado dos días a clases porque estaba enferma”, se lee en el comunicado compartido por el grupo 0021.



En un video que fue grabado desde la plataforma de Zoom y que posteriormente fue publicado en Twitter, se muestra el momento en el que, en medio de la clase que dicta de 3 a 5 de la tarde, el profesor responde que ese no era “su problema”.



Oye @UNAM_FCPyS @UNAM_MX ¿estos son los maestros flexibles y empaticos de los que hablaste el día de hoy en la junta? Digo, porque me queda claro que lo que menos les preocupa es la salud mental y la integridad de la comunidad estudiantil #LaUNAMSIPara #polakasflexible pic.twitter.com/VRSeTr1AOr — Adriana Espinosa 🖤 (@AwitadeAnarquia) January 21, 2021

(¿Nos lee desde la app? vea aquí el video de la clase en la que ocurrieron los hechos).



“Yo no soy la Basílicia de Guadalupe en donde van a hacer sus peticiones para que les hagan milagros. Saben que soy estricto. Si el alumno no puede, adiós. Máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades. Yo también estoy enfermo y aquí estoy”, dijo el docente en medio de la discusión.



La estudiante, que reveló que había perdido a su abuela a causa de la covid-19, cuestionó al docente. Le preguntó si había padecido de esta enfermedad, había perdido a un familiar, estuvo inconsciente tres días o le faltó el aire, tal y como fue su caso.



También indicó que antes de quedar inconsciente le envió un correo para avisar sobre su situación, sin embargo, el docente aseguró que él no revisa correos.



"El profesor le respondió de manera déspota y cero empática. Son momentos difíciles para todos y es por ello que tanto alumnos como profesores merecemos estar en un ambiente de respeto y empatía", recalcaron los estudiantes en el comunicado que publicaron.



(Si nos lee desde la app vea aquí el comunicado de los estudiantes).



Según los alumnos, esta no es la primera vez que este profesor es reportado ante los directivos de la institución, sin embargo, no han logrado obtener una respuesta positiva.



“No es la primera vez que este profesor toma este tipo de actitudes con sus alumnos durante y antes de la pandemia. A pesar de que tiene una gran cantidad de reportes, la dirección no ha tomado cartas en el asunto”, contaron los estudiantes de la UNAM.



