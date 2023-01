En la plataforma de TikTok es común ver toda clase de videos de animales, sin embargo, en esta ocasión se viralizó uno de una zarigüeya que entró a una tienda del D1 en Medellín y asustó a varios clientes y trabajadores del lugar.

Este animal es popularmente conocido en Colombia como ‘chucha común’, es muy normal que este marsupial viva en las zonas boscosas de la ciudad y en los pueblos. Sin embargo, al buscar comida y refugio terminan en el interior de algunas casas o en algunos edificios.



Este video fue compartido por el usuario @calrlosfonsecx y se puede apreciar que una tienda D1 en Medellín recibió la inesperada visita de una zarigüeya. Al parecer el local estaba lleno de personas y de un momento a otro del techo salió el pequeño animal.



(Siga leyendo: El día en que Alejandro Sanz se refirió a Shakira como ‘su planeta favorito’).



Al principio se sostenía desde el techo con su cola, pero luego cayó sobre varios productos que estaban sobre la estantería. Además, varios internautas resaltaron que en esa parte del video pareciera que también se cae su bebé sobre una caja de bombillos.

Esto ocasionó varios gritos por parte de las personas que estaban en el local, sin embargo, se puede escuchar que una persona le recomendó a los demás no gritar para no asustar al animal. En su caída, la chucha tumbo varios bombillos y otros productos.



(Lea también: Elon Musk teme por su vida y lanza advertencia: 'Si me suicido, no es cierto').



Este animal silvestre por lo general es inofensivo para el ser humano, siempre y cuando no se sienta atacado. En el clip también se puede ver que un hombre se acercó al animal, el cual se veía asustado, para atraparlo en una jaula y luego liberarlo en un lugar que sea seguro y alejado de las personas.



Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 2 millones de reproducciones, 120 mil me gusta y cientos de comentarios de los internautas.



“Ya no se puede ir a mercar tranquilo”, “¡Hay no que belleza!!! Gracias por cuidarla”, “Imagínate vivir en suiza y perderte esto”, “La que dijo "deje la gritadera mija" me representa”, “¿Qué hicieron finalmente con ella ? Pobrecitaaaa”, son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Chistes de humor negro, una polémica que no cesa: ¿se debe limitar el humor?

Quevedo le dedicó una canción a Wanda Nara en su álbum, así reaccionó ella

Reviven video en el que hincha del Junior descubre infidelidad en entrevista

Por qué critican a Ricardo Arjona por su éxito musical Mujeres