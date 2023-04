A ojos de todo el mundo, la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parece idílica: comparten especiales momentos juntos, tienen una numerosa familia y, cada quieren, pueden darse ciertos lujos. Sin embargo, para la prensa portuguesa, la imagen que proyectan no podría estar más alejada de la realidad.

(Lea también: Este es el ritual para atraer abundancia a la vida que enseña Georgina Rodríguez).

En los últimos días, la pareja ha estado envuelta en rumores que apuntan a que están pasando una crisis en su relación por cuenta de la actitud de la modelo, a quien la prensa internacional describe como “alejada de la realidad”, “forzada” y “frívola”.

Durante el programa ‘Noite das Estrelas’, de la cadena portuguesa CMTV, el periodista Daniel Nascimento afirmó que “Ronaldo no está feliz”, en parte porque Georgina “se pasa el día metida en un centro comercial en Riad (...) No hace más que gastar, gastar y gastar”.

(Siga leyendo: ¿Cristiano Ronaldo se cansó de Georgina? Revelan supuesta crisis de pareja).

Facebook Twitter Linkedin

La pareja ha estado envuelta en especulaciones de separación. Foto: Instagram: @georginagio

El psicólogo Quintino Aries, por su parte, afirmó: "Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia".

Vieira Vidente habla de la relación de Cristiano y Georgina



En medio de los rumores de crisis que invaden la relación entre Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, la pitonisa Vieira vidente barajó sus cartas y dio algunas preocupantes predicciones sobre el rumbo que tomará la situación.

Ella se va a quedar con tantos millones FACEBOOK

TWITTER

La tarotista de origen dominicano sorprendió a los espectadores del programa ‘Zapeando’ al revelar que el romance del futbolista y la modelo tiene los días contados, pues, según ella, Georgina “se saldrá con la suya” y le “dará la espalda a Cristiano”.

(De interés: Georgina, pareja de Ronaldo, revela su tragedia: sufrió tres abortos).

“Ella se va a quedar con tantos millones, que Dios de la vida, y va a venir sacando más adelante libros y muchas cosas que darán de qué hablar”, relató Vieira ante las cámaras.



Esta no es la primera vez que la vidente vaticina detalles de la unión de las celebridades. Justo a inicios de febrero de 2023, alertó que Cristiano no ama a Georgina, pero sí la quiere.



“Se ve que ella es quien tiene el poder de la relación (…) ¡Ojo! Cristiano la quiere, pero no la ama, y eso son dos cosas muy diferentes. Ella lo sabe y no le teme a ese hecho”, dijo en su momento.



Al igual que en la más reciente predicción, Vieira advirtió que la también empresaria se quedaría con una gran parte de la fortuna de Ronaldo y que, además, realizaría libros, series y otros productos a costa de su experiencia como la expareja del futbolista portugués.



“Sacará en un futuro libros y series para contar cómo ha sido vivir y ser la mujer de Cristiano. Ella no es tonta, sabe muy bien cómo son las cosas y cómo puede sacar provecho de ellas”, predijo la tarotista hace unas semanas atrás.

Si bien todas las teorías apuntan a que la pareja está al borde la separación, hay quienes argumentan lo contrario. Tal es el caso de Filipa Castro, a quien califican como amiga de Cristiano. En el programa ‘‘Noite das Estrelas’, mencionó: “Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio”.

Más noticias en EL TIEMPO

Video: conductora de bus es aplaudida por bajar a ebrio que la estaba acosando

Llevó brownies con marihuana al colegio y sus amigos terminaron en el hospital

Cazzu presume su barriga en redes con tierna foto junto a Christian Nodal

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO