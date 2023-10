Una tormenta arrasó una playa y reveló un enigma de 200 años

La tormenta Babet azotó el norte de Europa el pasado fin de semana, provocando fuertes vientos e inundaciones que dejaron tres víctimas mortales en el Reino Unido y causaron daños materiales en diversas regiones, incluyendo Dinamarca, Noruega y Alemania.



En medio de la devastación, el sábado surgió un enigma en la playa de Marske-by-the-Sea, desconcertando a los habitantes locales. Sin embargo, el misterio se ha resuelto.

El viernes, el gobierno británico emitió una alerta temprana debido a la previsión de fuertes lluvias y vientos en la costa del Mar del Norte. La Oficina Meteorológica también emitió una alerta amarilla debido al riesgo de inundaciones en la región, lo que llevó a los residentes locales a tomar medidas de precaución.



Las imágenes fueron compartidas por la prensa local. Foto: Teesside Live

Los vientos huracanados y las poderosas olas desencadenadas por la tormenta Babet causaron estragos en varios países, y llamaron la atención de los paseadores de perros en la playa de Marske-by-the-Sea, una localidad en la autoridad unitaria de Redcar y Cleveland. En la playa, apareció una estructura de madera que parecía ser un fragmento de un barco destrozado.



Según un informe de 'MailOnline', muchos de los lugareños especularon que esta estructura podía estar relacionada con el famoso barco ballenero desaparecido llamado Whitby The Esk, que se hundió frente a la costa de Yorkshire en septiembre de 1826.



Según la leyenda, este barco fue arrastrado hacia las rocas durante una violenta tormenta cuando regresaba de Groenlandia.

Expertos analizaron el barco. Foto: Teesside Live

Chris Scott Wilson, un autor local y experto en The Esk, expresó sus dudas sobre si la estructura estaba relacionada con la embarcación desaparecida, puesto que “se ha observado que los escombros que se ven actualmente en la playa han sido vistos en años anteriores, cuando hubo mareas bajas”.



También mencionó que esta costa era conocida por naufragios en los días de la navegación, con más de 60 barcos arrastrados a tierra durante tormentas, aunque la mayoría fueron reflotados. Esto redujo significativamente las posibilidades de que los restos fueran del The Esk.



Por su parte, el Ayuntamiento de Cleveland reconoció la aparición de la estructura de madera, pero no pudo confirmar su identidad, solicitando asesoramiento a Historic England para su registro debido a su posible importancia histórica.



Aunque no se ha confirmado oficialmente que la estructura sea el Whitby The Esk, los residentes de Marske-by-the-Sea mantienen un optimismo cauteloso de que han encontrado los restos del legendario barco.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de La Nación y contó con la revisión de una periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO

