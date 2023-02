Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darles un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.

Yo estaba en noveno de bachillerato. Una linda joven, llamada María, ingresó ese año al colegio, aunque en un salón diferente al mío. Sin embargo, desde el primer momento, me empezó a llamar mucho la atención.

Hasta que nos graduamos del colegio las cosas no pasaban de un saludo o cruzar una que otra conversación. Foto: iStock

Al siguiente año, cuando pasamos a décimo, unificaron los cursos. Desde ahí, hasta que nos graduamos del colegio, las cosas no pasaban de un saludo o cruzar una que otra conversación. Ella se convirtió en mi amor platónico.



La graduación del colegio fue en 2002; pero, más tarde, nos reencontramos. En 2006, casi tres años y medio después, tuve la valentía de escribirle, en esa época se usaba Messenger, para saludarla e invitarla a salir.



Para nuestra primera cita, salimos a caminar por el Parque Nacional. Yo le aseguré que solo era un encuentro de amigos, dado que ella en ese momento tenía una relación de más de dos años. Sin embargo, me sentí bastante afortunado cuando, un mes después de nuestro encuentro, me contó que terminó con el joven y, por lo tanto, quería darse una oportunidad conmigo.



Allí comenzó una historia de amor bastante dolorosa. Eso sí, los tres primeros años fueron un idilio de amor: andábamos juntos para todo lado y ella me ayudó a mejorar como estudiante, dado que mi rendimiento era bastante bajo y hasta casi me echaron de la Universidad. Antes de eso, mi prioridad era estar de fiesta desde el viernes hasta el domingo, bailar era mi pasatiempo, incluso acudía a una academia de salsa.

La primera infidelidad

Al cuarto año de noviazgo, las cosas empezaron a cambiar. Sucede que la hermana de ella tenía un novio y ambas frecuentaban la casa del muchacho. Yo no le veía ningún problema a eso. Sin embargo, allí se conoció con el primo de su cuñado y había cierto gusto entre ellos, algo que nunca me imaginé porque María era unos cinco años mayor que el joven -ella tenía unos 24 años y él, 19-.

Al cabo de unos dos meses, comencé a tener sospechas. María se volvió muy celosa con el celular y su correo electrónico; en esa época, vale aclarar, no existía WhatsApp, o al menos su uso no era muy común. Pero, entre la curiosidad, un día cualquiera puede adivinar la clave de su correo electrónico. Lo que me encontré me dejó boquiabierto, intercambiaban mensajes bastante explícitos, donde comentaban lo bien que la pasaban juntos y los encuentros sexuales que mantenían, fue como leer un diario que documentaba su infidelidad.



Cuando la enfrenté, ella comenzó negando todo. Sin embargo, terminó por aceptarlo tras mostrarle los mensajes que ya había descubierto. Como me vio furioso, me confesó que se iban a las residencias de la Primera de Mayo y que cuando el muchacho recibía la quincena, pues era mensajero, la llevaba a hoteles por la calle 26 y allí pasaban la noche.



Me dio tantos detalles que me hirió profundamente y terminamos. María siguió con él. Yo, al saber que era mi primer amor, cometí el gran error de rogarle durante unos dos o tres meses. Le andaba rosas, le lloraba y hasta le llevé serenata. Con el tiempo, se alejó del otro joven y volvió conmigo.

Se conoció con el primo de su cuñado y había cierto gusto entre ellos. Foto: iStock

Amaba a una mujer desleal

Yo la perdoné y seguimos con el noviazgo. Así pasó un año. Pero luego hubo otra ruptura en nuestra relación. Ella había comenzado nuevamente con el tema de cuidar mucho su celular. Incluso, tenía la costumbre de apagarlo cuando estaba conmigo, supuestamente, para evitar que la molestaran del trabajo. Yo lo tomé como un lindo detalle.

Un día salíamos de ver una película, ya era la una de la mañana. María se quedó en el carro, para cuidarse del frío, y yo fui a pagar el estacionamiento. Ella me daba a guardar su celular, así que yo lo tenía en el bolsillo. De nuevo, me entró la curiosidad y logré adivinar el pin para desbloquear el teléfono. Lo que encontré me volvió a romper el corazón. Tenía una gran cantidad de mensajes de texto con un exnovio que había tenido en el colegio. En ese momento, el joven pertenecía al ejército y estaba de vacaciones.



En los textos conversaban sobre sus encuentros y recordaban 'viejos tiempos'. Yo, de manera inmediata, lo llamé y hubo un cruce de palabras muy fuertes, hasta nos amenazamos. Lo que pasaba era que este joven estaba de vacaciones, así que aprovechaban el tiempo para verse a escondidas. María me aseguraba que no había pasado nada, que solo eran mensajes de texto y llamadas, pero yo nunca le pude creer y terminé con ella.



Sostener la relación también se me hacía complicado, dado que todos los fines de semana teníamos que salir, hacer algún plan y yo cubría esos gastos. Como tenía sueldo de estudiante, andaba muy endeudado con mis papás, llegué a deberles 8 millones de pesos.



Sin embargo, eso no parecía ser suficiente. También soporté algunos insultos y rechazo de su parte. Me decía que no tenía plata para sacarla, que era feo, que no era suficiente para ella. En fin, siempre decía que yo era muy poca cosa.

Lo que encontré me volvió a romper el corazón. Tenía una gran cantidad de mensajes de texto con un exnovio que había tenido en el colegio. Foto: iStock

Dejé a un nuevo amor por ella

En esos días, una compañera de la universidad se graduó y me invitó a la celebración. Allí conocí a otra compañera de ella; yo la distinguía, pero no hablábamos. Esa noche hicimos conexión con esa nueva muchacha y empezamos a salir, al cabo de un mes nos hicimos novios.

Las cosas fluían muy bien con ella, vivíamos en el mismo barrio y estuvimos saliendo durante unas cuatro semanas. Sin embargo, cuando mi exnovia se enteró -a través de unas fotos en Facebook-, dejó al otro muchacho, al que era soldado, y volvió a buscarme.



Estaba en una reunión familiar, un asado, cuando María llegó con una serenata. Debo decir que fue un momento muy incómodo, llegó pidiendo perdón y tras su insistencia decidí regresar con ella, aplicando el dicho: “Mejor malo conocido que nuevo por conocer”. Ahora pienso que fue un gran error.



Cuando le preguntaba sobre las infidelidades, María me decía que necesitaba sentirse querida y deseada por más hombres y que por eso lo hacía.



La muchacha con la que había empezado el noviazgo, Laura, era una muy buena persona, muy madura. Pero yo preferí volver con María, la perdoné y retomamos nuevamente nuestro noviazgo.



Por su parte, Laura nunca me perdonó que yo hubiera preferido a mi expareja. A la amiga que teníamos en común le preguntaba constantemente sobre ella. Había sentido que jugué con sus sentimientos durante ese mes. Solo sé que ahora vive en Australia y que, aunque estuvimos juntos muy poco tiempo, me quiso mucho, pero al mismo tiempo es una persona bastante rencorosa. Es una deuda que tengo en la vida con esa mujer.

Laura había sentido que yo jugué con sus sentimientos durante ese mes. Foto: iStock

¿Felices para siempre?

Llegamos al sexto año de relación, entonces tomamos la decisión de casarnos. Ella trabajaba en una inmobiliaria importante y yo estaba recién graduado, tardé unos nueve años en finalizar la carrera. Ella quería que el matrimonio se hiciera por la iglesia, aún sabiendo que yo soy ateo. No le di importancia y acepté.



En ese momento, como ella tenía mayores ingresos económicos, cubrió todos los gastos del matrimonio, pagó el arriendo de nuestro apartamento y compró todos los muebles.



Estuvimos de luna de miel en San Andrés. Algunos momentos durante esos días se me hicieron extraños, dado que constantemente desaparecía y tenía llamadas misteriosas, aunque no le di mucha importancia a eso.

Convivimos solo durante tres semanas, luego ella me abandonó. Foto: iStock

Luego, regresamos a Bogotá para vivir juntos en el apartamento. Convivimos durante solo tres semanas. En una de esas noches, llegó muy tarde, por lo que yo me enfurecí y le hice el reclamo; ella solamente guardó silencio.



Al día siguiente yo estaba en la inducción de mi nuevo trabajo. Como les conté, estaba recién graduado. Me llamó en la tarde y solamente me dijo: “Esta noche, cuando llegue a la casa, no me va a encontrar. Voy a entregar el apartamento y me devuelvo a vivir con mis papás”.



Esa noche llegué y, efectivamente, no estaba. Llamé a su teléfono, al de mis suegros y a mi cuñada. Nadie quiso hablar conmigo. Pensé que era algún problema que se solucionaría luego, así que guardé la apariencia de casados, no le conté nada a mis padres ni a mi hermano y la excusaba con ellos cuando querían hablar con María por teléfono.

Durante esta semana tuve la esperanza de que volviera el apartamento, pero eso nunca pasó. Cuando ya no pude aguantar más, fui donde mis padres y les conté que ella se había ido y no volví a saber nada sobre su vida.



Me fui del apartamento tal como llegué, solo con la ropa entre mi maleta. Dejé todo como estaba, aunque ella me había dicho que me podía llevar lo que gustara. Hasta los regalos que recibimos en la boda se quedaron allí.



Luego, contraté a un abogado y empecé con el proceso de divorcio. Yo le di un poder a mi representante y ella hizo lo mismo, así que no nos tuvimos que ver. Esto tardó unos tres o cuatro meses y, aunque no duró mucho tiempo, sí fue bastante tortuoso para mí, porque yo quería iniciar mi vida de nuevo.



Entre tanto, ella se volvió muy religiosa. Cuando el papa aprobó la nulidad de los matrimonios, María empezó el trámite en Bogotá y un día cualquiera me llegó la citación a la casa de mis padres para que yo me presentara en una iglesia a dar el testimonio de mi divorcio.

La carta que aclaró todo

No me importaba tanto ese divorcio porque yo ya tenía el legal; pero, igualmente asistí. En este proceso uno debe escribir a puño y letra los sucesos del matrimonio y los motivos de la separación, así que yo di mi versión, que ella había dejado el hogar.



Luego, y de manera individual, uno debe leer lo que escribió la otra parte. Vale aclarar que en ese proceso no nos vimos. Cuando leí su declaración, me llevé la sorpresa de mi vida. En ese momento ya habían pasado 4 años desde el matrimonio, pero esas palabras nunca las había esperado.

En este proceso uno debe escribir a puño y letra los sucesos del matrimonio y los motivos de la separación, así que yo di mi versión, que ella había dejado el hogar. Su carta me sorpendió. Foto: iStock

La carta decía que durante los últimos dos años de noviazgo ella estuvo conmigo por compromiso y costumbre, pero que ya no me quería. También señaló que antes y durante la luna de miel, ella tuvo otras dos parejas más, una era un compañero de trabajo y la otra, de la universidad. Incluso, aseguró que durante la luna de miel no hallaba la hora en que yo estuviera en el baño o distraído para poder llamar a estos hombres. Sin descaro, detalló que durante las semanas que vivimos en Bogotá ella pedía permisos en el trabajo para salir con ellos.



Me parece horrible pensar en que fuimos un cuarteto amoroso, situación que -creo- yo era el único que desconocía.



Luego de leer sus confesiones, caí en cuenta de las ausencias que ella tenía, las llegadas tarde y los desplantes. La Iglesia católica aceptó la disolución del matrimonio; aunque, para mi sorpresa, el motivo no fueron sus múltiples infidelidades sino el hecho de que yo fuera ateo, incluso, me excomulgaron.

Menos mal, la crisis no dura para siempre

Entré en una crisis muy fuerte, a tal punto que mis papás tuvieron que llevarme al psiquiatra un par de veces. Mi situación era bastante complicada, no podía conciliar el sueño, esperando que en cualquier momento llegara un mensaje de María.



Una vez, en un carro que habíamos comprado juntos, me fui a la vía Mondoñedo y comencé a conducir de la manera más imprudente posible: rebasaba carros, no respetaba las normas viales e iba a toda velocidad. Mi objetivo era matarme, pero que todo pareciera un accidente. Es que no imaginaba la vida sin ella. En medio de mi inmadurez, solo quería morirme y que María supiera que era culpa suya.

Desde la ruptura, yo quería matarme, pero no tenía las agallas. Foto: iStock

Desde la ruptura, yo quería quitarme la vida, pero no tenía las agallas. En ese momento, me pararon en un retén. Cuando el policía me preguntó por qué estaba manejando así, no me contuve y le conté toda mi desgracia, acepté que mi objetivo era matarme. El oficial se detuvo a conversar conmigo, me decía que razonara mejor las cosas, que pensara en mi familia y hasta me perdonó la multa que me merecía.



Luego de contarle todo con detalles al psiquiatra, este me dijo: “Usted no está enamorado, usted está 'encacorrado'. Esa relación no tenía bases de amor, respeto, ni confianza; sino de interés, capricho y sexo”.



Por fortuna, no volví a saber de ella y recibí la ayuda suficiente como para no cometer una barbaridad y continuar con mi vida. El único recuerdo que me quedó fue un perro que era de ella pero me lo entregó para que yo lo tuviera en la finca, así podía vivir en un lugar con más espacio. El animal todavía está vivo, un poco decaído, pero lo queremos bastante. Finalmente, este no tenía ninguna culpa y no era justo devolverlo para que viviera encerrado en un apartamento.



Cuando ya estaba recuperado de la crisis, ella me escribió por correo electrónico, a los cuatro o tres años, pidiéndome perdón por lo que había sucedido y por su comportamiento. Aseguraba que ya había cambiado. Yo hice caso omiso, la verdad es que no quiero volver a saber nada sobre su vida y, mucho menos, tener algún contacto.



Lo bueno es que las cosas malas no duran para siempre. Luego de dos meses de que María me abandonara, conocí a una joven. Yo trabajaba visitando fincas y ella administraba una. Solo puedo decir que fue amor a primera vista. La conocí un viernes a las 11 de la mañana, el sábado salimos a unas fiestas que había en el pueblo donde ella vivía, el domingo hablamos todo el día por mensaje de texto y el lunes la invité a almorzar, ahí nos hicimos novios. Me transmitió una tranquilidad que no había sentido antes.

Dos meses después conocí a quien hoy es mi esposa. Foto: iStock

Ahora somos esposos, ella ha sido lo mejor y lo más maravilloso en mi vida. Ya tenemos un hijo, llevamos 10 años de matrimonio y seguimos soñando con nuestro futuro. Ella me ha enseñado lo que es el amor real.



Creo que toda la situación con María fue algo que me hizo madurar, ver la vida desde otro punto de vista y darme cuenta que lo que realmente importa es la familia cercana. Lloré lágrimas de sangre con ella, fue mi primer amor, claro que también hubo momentos y enseñanzas positivas durante la relación; pero, infortunadamente, no se pudo sentir completamente querida por mí.



Antes me daba pena contar esta historia y hasta aceptar que ya me había divorciado, ya que en ese momento tenía solo 26 años. Ahora, el tiempo ha curado todo, seguí con mi vida y tengo una linda familia y una carrera exitosa.



Sobre mi experiencia, puedo aconsejar que nunca hay que perdonar una infidelidad, porque el que la hace una vez, la hace dos veces. Ese perdón no debe existir, ya que el día que uno atraviesa esa barrera, la pasa en cualquier otro momento. Las segundas partes son malas.

¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos mararb@eltiempo.com y niccor@eltiempo.com y lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.

ANÓNIMO