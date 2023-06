Frecuentemente, en las redes sociales las personas suelen contar todo tipo de historias, sin embargo, en las últimas horas se hizo viral el relato de una mujer que cuidó a un murciélago bebé como si fuera su hijo. Este hecho causó intriga en los internautas, quienes le pidieron que por favor actualizara su caso.

La usuaria @chicledenaranja es la protagonista de esta historia y en su cuenta de Twitter comentó que todo empezó cuando se dio cuenta de que en su tejado se había caído una cría de murciélago. La mujer no quiso que pasara frío y por esa razón lo colocó en una caja que contenía una manta, para que le diera calor.



"Sé que probablemente no pase la noche", comentó sobre la situación del animal. Para la sorpresa de muchos y de la mujer, ‘Moco’, el nombre que le puso, sí sobrevivió y se convirtió prácticamente en su hijo.



“Moco mi niño eres diminuto, pero estoy al lado, si necesitas comer más o se te enfría el bote de agua caliente pega un gritito porfa para que yo me entere”, escribió.

se ha caído una cría de murciélago del tejado, sé que probablemente no pase la noche pero por lo menos ahora está ya comido y calentito pic.twitter.com/CrSeWJSGae — cuchita🍊 (@chicledenaranja) June 13, 2023

Luego, la joven explicó que una organización de rehabilitación de fauna autóctona llamada Grefa le aconsejó que dejara al animal donde lo encontró, para ver si su madre lo buscaba. Pero, según ella, esto nunca ocurrió.



“Lo estoy pasando mal habiéndole dejado fuera a ver si la madre lo recoge, pero es lo que me ha dicho Grefa que haga”, explicó. “Lo único es que me han dicho que si en una hora no lo ha cogido que lo meta para dentro, pero en una hora ese bichito se ha muerto de frío”, remarcó.



Después de un tiempo, la joven decidió meter al animal nuevamente en su casa y lo colocó en su caja con la manta, encima de un tarro con agua caliente. A la mañana siguiente, la mujer decidió llevar al murciélago a la organización, para que ellos lo pudieran cuidar como se debe.

la mdre no ha venido a él así que estoy calentandole otra vez la botella para dejarlo que entre en calor bien pic.twitter.com/19pgMSawbY — cuchita🍊 (@chicledenaranja) June 13, 2023

“Aún me quedan unas horitas con él y ya le echo de menos”, comentó. Asimismo, añadió: “Espero que me den seguimiento sobre el caso, pero tampoco me quiero hacer ilusiones”.



Mientras ella contaba su historia, varios internautas le comentaron que estuvo mal el haber tocado al animal sin guantes, ya que pueden ser peligrosos para los humanos. Asimismo, le recalcaron que pueden tener rabia, motivo por el cual la joven decidió ir a vacunarse.



“Repito una vez más: ¡no cojáis animales silvestres con las manos! Que lo único que os sirva de ejemplo de este hilo sea el cariño hacia los animales y el dejar en manos de profesionales los casos de recuperación. Porque todo lo demás lo he hecho mal”, publicó.

El desayuno de los campeones 🍼🦇 pic.twitter.com/9CX5Tkvew2 — cuchita🍊 (@chicledenaranja) June 14, 2023

Por último, comentó: "Me quedo con que anoche, no se murió de frío en el suelo”. Esta historia ha sido aplaudida por diferentes internautas, quienes le agraden por salvar al animal. Sin embargo, muchos de ellos han recalcado que a la próxima lo haga con el debido cuidado y que llame a los profesionales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

