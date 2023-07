A través de las redes sociales se hizo viral un video donde se ve a una mujer enfurecida lanzar los computadores y equipos electrónicos de una aerolínea, mientras insultaba al personal de la misma.



El hecho ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con la compañía 'Volaris' , desencadenó una ola de comentarios divididos entre los usuarios de la red.

En el clip se ve como la mujer, denominada en las redes como 'Lady Aeropuerto' por los cibernautas, enfrenta a la funcionaria que la atendió en un principio, mientras lanza teléfonos y arroja los ordenadores del mostrador con tanta fuerza al suelo, que los destroza por completo.



"Si quieren no me regresen mi dinero, me vale madres, pero esto les va a costar. No me lo regreses put*, pero esto (las cosas rotas) ¡Págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor”, expresa la señora en el video.



Ante la desenfrenada respuesta, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Hubo quienes la defendieron y otros que desaprobaron su fuerte comportamiento.



"Qué fácil es juzgar a esta persona, pero la impotencia frente a la indolencia de las líneas aéreas es terrible", "Mandó a Volaris a todo el equipo", "Volaris no respeta la leyes, pero cuando le afecta a ellos allí sí. ¿Por qué no dicen eso?" , dijeron algunos demostrando su apoyo.



“La gente cada vez más loca e intolerante espero le hayan cobrado todo para que aprenda a no hacer esos escándalos", "Lo increíble no es el hecho, cómo es que no hay seguridad al instante", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

¿Cuál fue el motivo de su reacción?

Según el noticiario local 'Imagen Noticias', la mujer de 56 años perdió el control, cuando una de las empleadas de 'counter' le afirmó que la reserva de su viaje no estaba registrada en el sistema de la aerolínea.



Al parecer, 'Lady aeropuerto', compró los tiquetes del vuelo por medio de una agencia de viajes. Así que 'Volaris' "le hizo saber que debía quejarse con la entidad donde había adquirido los mismos, y no con ellos", contestación que provocó la indignación de la usuaria.

El suceso fue reportado ante el Ministerio Público por la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que interceptaron a la mujer para retirarla del aeropuerto, tras la queja del personal en la Terminal 1.



Hasta el momento, se conoce que la compañía de transporte aéreo presentó cargos contra la mujer por los daños y la alteración de la calma en sus mostradores, de acuerdo con el diario 'El Universal'.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

