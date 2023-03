Rachel McIlravey se llevó una gran sorpresa cuando estaba explorando la posibilidad de encontrar un mejor empleo: aplicó a un cargo que ella ya tenía en una empresa.

En un video que ya tiene más de 900 mil reproducciones en TikTok, la mujer contó lo que le ocurrió.

“Solicité mi puesto por accidente porque la empresa en la que trabajo estaba contratando con un nombre diferente”, manifestó McIlravey.



La joven mujer no podía crédito a que se había postulado a su propio puesto, pero gracias a esto se enteró de que la empresa para la cual trabaja tenía planteado despedirla.



Después de ese singular suceso, McIlravey habló con su jefe. “Tuve una buena conversación con el CEO al respecto”, dijo la mujer.



Sin embargo, McIlravey no ha contado en que terminó su historia: si la iban a despedir de su empleo o no.

