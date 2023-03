La modelo Carolyn Claire Bridges fue ingresada en 2022 a una unidad médica en Estados Unidos, luego de sufrir complicaciones generadas por el covid-19 que causaron la amputación de ambas piernas.

La joven estadounidense, de 21 años, contó en una entrevista para 'CNN' que desde que nació sufrió de estenosis de la válvula aórtica, una enfermedad que puede debilitar el corazón y causar dolor en el pecho, fatiga y dificultad para respirar, de acuerdo con Mayo Clinic.

"No podía hacer nada de deporte. No se me permitía hacer muchos ejercicios. No podía correr. Así que con mi corazón el covid lo empeoró un poco", dijo Claire al canal citado anteriormente.

Además, recordó que lo más duro para ella fue que nunca pudo despedirse de su antigua vida. Antes era una ávida escaladora, hacía ejercicio todos los días y comía muy sano.

La vida de esta joven cambió de la noche a la mañana

Un abrupto cambio

Toda la vida de Claire Bridges cambió cuando fue hospitalizada en la unidad de terapia intensiva del Hospital General de Tampa, Estados Unidos, donde permaneció dos meses después de dar positivo para coronavirus.

A pesar de que la joven se encontraba completamente vacunada, la grave afección cardíaca de nacimiento la convirtió en una persona de alto riesgo y provocó que su caso se agravara con el paso de los días.

El panorama para Claire no era para nada alentador y tuvieron que realizarle resucitación cardiopulmonar (RCP).

El coronavirus agravó la situación de esta joven.

"Mi estado empezó a empeorar mucho. Tuve un infarto tres veces y caí en psicosis", contó para ‘CNN’.

Las piernas de Claire fueron amputadas a principios de febrero de 2022 por complicaciones a causa del coronavirus. Luego de ser sometida a un examen debido a un dolor severo en sus piernas.

Los médicos se dieron cuenta que el daño era demasiado grave y la única solución era amputar sus piernas, para evitar mayores problemas en su cuerpo.

Luego de la operación, Claire contó: "Perdí 31 kilos por la operación. No podía comer ni beber. Había ciertos sistemas de soporte vital que no podía conectarme debido a mi corazón. Estuve dos meses en el hospital".

Los padres de la modeló, en su momento, se asustaron bastante y decidieron pedir ayuda con los costosos tratamientos de su hija. Con la esperanza de que alguien los ayudará, se inscribieron en una página que recauda fondos, GoFundMe.

Durante toda su recuperación la joven compartió por meses momentos de su proceso. Recordó momentos importantes para ella, como lo fue, por ejemplo, poder sentarse por primera vez sola.

Cumplió 21 años el 19 de marzo de 2022, días después de salir del hospital.

Además, descubrió nuevos pasatiempos como pintar con acuarelas, mientras estaba sentada en su nueva silla de ruedas.

En junio de 2022, la joven empezó a compartir sus sesiones de terapia para caminar otra vez. Contó a 'CNN' que normalmente se necesita más energía para caminar con prótesis que sin ellas.

"Al no tener ningún músculo para empezar, era solo sobreesfuerzo, y mi corazón ayudaba a mi condición".

Por otro lado, para corregir su defecto cardíaco de nacimiento, Claire tuvo una cirugía de reemplazo de la válvula aórtica. En el hospital Mounth Shai, en diciembre de ese año. Tuvo tres meses de postoperatorio.

Desde inicios de 2023 Claire se ha estado recuperando, ella segura que será la primera vez que podrá correr largas distancias o entrenar para ello. De igual modo, podrá volver a escalar sin ninguna complicación después del covid y, también, volver a modelar.

Se siente muy orgullosa de ver sus fotos porque resalta su propia belleza, fuerza y resistencia.

