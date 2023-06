En un video de la plataforma Tiktok, una madre expresó abiertamente su desesperación y agotamiento por las demandas de la crianza durante el verano.



Sus palabras capturaron la atención de muchos espectadores, que se identificaron con sus sentimientos de frustración y agobio. En medio de sus palabras, la madre compartió su perspectiva sobre la crianza de los hijos en estos días.

En un video viral, Helena, conocida como @mami.de_tres en la plataforma de videos cortos, compartió su experiencia personal y expresó su frustración al tener a sus tres hijos en casa durante todo el día.



Con evidente irritación, la madre expresó su opinión sobre aquellos que juzgan sin comprender verdaderamente su situación.



"Creo que esta gente, os lo juro, no tiene hijos o, si los tiene, simplemente les dan una tablet y los dejan todo el día en casa. Porque tener a los niños en casa, déjenme decirles, es una tortura", declaró la madre.

El video fue grabado en el primer día sin colegio, y apenas a las 9 de la mañana la madre de tres hijos estaba expresando su descontento.



Entre lágrimas, reveló su angustia al ver que sus hijos se despertaban a las 7:30 de la mañana, a pesar de haberlos acostado casi a media noche el día anterior.

También comentó que no quiere que sus hijos se acostumbren a dispositivos tecnológicos y afirmó: "Es que no hay quien los entretenga, solo saben entretenerse con consolas o con tablets y yo no quiero darles la consola desde las 8:30 de la mañana".

La madre aclaró que no puede simplemente llevar a los niños al parque a las 7:30 de la mañana y dejarlos allí mientras ella se ocupa de sus responsabilidades.



Concluyó expresando su desesperación y anticipando los meses venideros. Con un tono agotado y dejando claro que no está pidiendo mucho al querer tener tiempo para hacer las tareas del hogar, finaliza con un "¡Qué verano más largo me espera!".



El descontento de muchos internautas ha hecho que su cuenta haya sido suspendida y expone que es porque al parecer "el mundo no está preparado para que una madre diga la verdad, ni para que diga la verdad". Así mismo, expresa que la maternidad es muy dura y que así como muchas mujeres llora, colapsa y se estresa.

Helena, dedicada a hablar sobre la maternidad con humor, tiene aproximadamente 366 mil seguidores en TikTok y 15 mil 600 'me gusta'. Espera poder seguir compartiendo sus vivencias y, entre otras cosas, los planes que se le van ocurriendo para el largo verano que tiene por delante.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

