Hacer un regalo no es una tarea fácil, ya que se debe conocer los gustos de la otra persona y, aun así, y a pesar del esfuerzo, puede que no les termine gustando. Una situación similar se dio a conocer a través de TikTok, pues una madre encontró en una tienda de segunda mano el regalo que le había hecho a su hija.

La joven Ellie Clarkson en un video compartió la historia de cómo encontraron el regalo que su madre le había hecho a su hermana, hace cuatro días, en Navidad en una tienda. Clarkson comenzó explicando que cuando llegaron al local vieron una bonita cartera roja.



“Hoy mi madre y yo hemos ido a una tienda de segunda mano y hemos encontrado este adorable bolso rojo... Espera ¿Esta no es la bolsa que mi madre le compró a mi hermana por Navidad hace 4 días?”, explicó la tiktoker en el video.



Este objeto se les hizo bastante familiar y lo estuvieron observando por un rato, hasta que descubrieron que era la misma cartera que le había dado su mamá a su hermana. Esto les generó un disgusto a ambas y decidieron hacerle una broma por deshacerse del regalo.



“Decidimos enviarle algunas fotos de lo que perdió con una pequeña nota”, señaló y luego mostró que escribió en un trozo de papel: “¿Por qué no me quieres?”.

Después procede entregarle las pruebas a su hermana. La joven para hacer el momento un poco más dramático, descendió del carro con un pasamontañas en su rostro, corrió hacia la puerta de la casa y le dejó el sobre con las evidencias y se devolvió al auto.



Por último, la joven aseguró que esto no es todo, pues decidieron comprarle el bolso para que después aparezca, como por arte de magia, en su puerta. Este clip se ha vuelto viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 600 mil reproducciones, más de 30 mil me gusta y cientos de comentarios.



“Oh, eso es horrible. Me dolería el corazón si mi hija hiciera eso”, “¿Te imaginas si todavía tiene la bolsa y ahora tiene dos?”, “Habría comprado la bolsa y la habría dejado en algún lugar de su casa sin decírselo, pensaría que está maldita”, “Dáselo para la próxima navidad jaja”, son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

