Una investigadora acusa a Harvard de rendirse ante Meta tras su despido

Joan Donovan lideraba campos de estudios de tecnología, Internet, extremismo en línea, manipulación de medios y campañas de desinformación en la Universidad de Harvard. Además, era la directora de investigación del Centro Shorenstein de medios, política y políticas públicas.

Joan Donovan acusa a Harvard de rendirse ante Meta

En los últimos días, las acusaciones de la mujer plantearon dudas sobre la influencia que podría tener Meta en las investigaciones independientes.

Según el medio 'CNN', esto se dio a conocer por unas divulgaciones enviadas a los líderes de Harvard y al secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona.

La investigadora alegó que la institución comenzó a restringir un estudio suyo después de una dotación por la empresa Chan Zuckerberg, la cual es propiedad del fundador de Facebook Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan.



Al parecer, la suma sería de 500 millones de dólares y sería para financiar un nuevo centro universitario sobre la inteligencia artificial.

La empresa Chan Zuckerberg hizo una donación a la universidad. Foto: EFE

Ante las acusaciones, la universidad salió en su defensa. James Francis Smith, portavoz de la institución, declaró a 'CNN': "Las acusaciones de trato injusto e interferencia de los donantes son falsas. La narrativa está llena de inexactitudes e insinuaciones infundadas".

Smith justificó que Joan Donovan fue contratada como miembro del personal y no como miembro de la facultad.



"Después de que ese esfuerzo no tuvo éxito, se dio más de un año para que el proyecto finalizara. Joan Donovan no fue despedida y la mayoría de los miembros del equipo de investigación optaron por permanecer en la Escuela en nuevos roles", agregó.

En agosto, del año pasado, la investigadora se unió a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Boston, como profesora, y le confesó al periódico estudiantil 'El Harvard Crimson' que su decisión fue por porque "sentía que no la respaldaban como académica".

