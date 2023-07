Airbnb es una aplicación creada en 2008 en San Francisco, California, por Brian Chesky, Nathan Blecharczyk y Joe Gebbia, con la idea original de proporcionar hospedaje a tres personas en su vivienda.



Desde entonces, la plataforma ha experimentado un crecimiento exponencial, llegando a contar con más de seis millones de anuncios activos en todo el mundo hasta finales de 2022, según su portal web.

Sin embargo, el ser conocida no ha sido del todo beneficioso para la app, ya que en los últimos meses se ha dado a conocer casos en los que algunas personas, quienes han hecho uso de la aplicación, se han quejado.



Por ejemplo, recientemente se conoció el caso de dos creadoras de contenido, quienes hicieron uso de la aplicación Airbnb, con el fin de encontrar el inmueble perfecto para disfrutar unos pocos días de sus vacaciones.

Lamentablemente, la experiencia no fue la esperada, dado que, por medio de la red social de TikTok de @katelyn_boss19, la cual cuenta con más de 68.000 seguidores, se hizo pública una denuncia en la que puso en tela de juicio la confiabilidad de este tipo de plataformas.

¿Qué sucedió?

Según algunos videos publicados por la cuenta mencionada anteriormente, la mujer explicó que, junto con su amiga, encontraron una cámara oculta en una de las lámparas de las habitaciones del lugar que habían alquilado en el estado de Florida.



De acuerdo con lo ocurrido, todo sucedió cuando una de las víctimas se disponía a cambiarse, pero su intuición y desconfianza la llevaron a inspeccionar el sitio, el cual habían reservado por dos días, según se muestra en una de las grabaciones.

Durante la inspección, la mujer descubrió una pequeña cámara oculta instalada en una lámpara del techo."No me sentía segura en el Airbnb", explicó angustiada una de las mujeres.



Al darse cuenta del hallazgo, la joven alertó a su amiga, mostrándole el pequeño dispositivo que podría haberse utilizado para espiar y grabar.

¿Qué medias tomaron?

Durante uno de los clips, se puede evidenciar el descontento de las influencers, quienes además explicaron que al hacer el hallazgo, inmediatamente, cancelaron la reservación y llamaron al 911, el número de emergencias de Estados Unidos.



Al llegar, la Policía no puedo hacer nada, dado que, de acuerdo con su testimonio, "no estaban preparados para investigarlo". Además, no encontraron conexiones eléctricas que pudiesen servir de evidencia, razón por la cual no tomaron medidas.



Lo anterior, hizo que el hecho se convirtiera aún más preocupante, porque, según las jóvenes, este recinto puede estar siendo monitoreado, poniendo en riesgo la integridad y privacidad de sus huéspedes.

¿Qué respondió Airbnb?

Las mujeres también decidieron acudir a la aplicación, pidiendo ayuda y una pronta solución frente a este caso.



Fue entonces cuando Airbnb les dijo que investigarían lo sucedido y adicionalmente, les reembolsaron el dinero total del costo de la reservación del apartamento en el que fueron encontradas las cámaras.



Por otro lado, también les ofrecieron alojamiento por los días que las jóvenes necesitaban en otro lugar sin que ellas tuvieran que pagar el alquiler.



Hasta el momento, el video cuenta con más de 15 millones de reproducciones y miles de comentarios. De hecho, después de publicar lo sucedido, la usuaria @katelyn_boss19 ha publicado otros videos en los que le aclara algunas preguntas a sus seguidores sobre el hecho.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS