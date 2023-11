Una enfermera redujo un ladrón con una llave de artes marciales tras un intento de robo

Cristina Basualdo, una enfermera originaria de la ciudad de Ayacucho, demostró su destreza en las artes marciales al utilizar sus habilidades en karate-do y Jiu Jitsu para detener a un ladrón que había asaltado un kiosco momentos antes.



Aunque este incidente ocurrió en la mañana del pasado sábado, las impactantes imágenes de la secuencia, captadas por un vecino, se volvieron virales recién este martes. En una entrevista con 'Telefe Noticias', Basualdo compartió detalles sobre su actuación.

“Mi hijo trabaja en el kiosco de sus tíos. Él abre habitualmente a las 6 de la mañana. Ese sábado, en Ayacucho, hubo un corte de energía y de agua, por lo que entró más tarde. Yo, algo que no ocurre habitualmente, decidí llevarlo al local. Y, cuando vamos llegando, veo la cortina del kiosco tirada. En ese momento, pensé que habían dejado mal cerrada la ventana el día anterior y por eso se había caído la cortina”, recordó Basualdo, de 48 años, quien también desempeña sus labores en el Hospital Ayacucho.



Continuando su narración, agregó: “Decidí bajarme con él y lo ayudé a abrir el kiosco. Y, de un momento para el otro, escuché a mi hijo decir: 'Ey, ¿qué haces ahí?'. Ingresé al local y vi a mi hijo agarrándole los pies a una persona mientras trataba de escapar por una de las ventas del establecimiento. Tenía medio cuerpo afuera y medio cuerpo adentro. Finalmente, el delincuente logró huir. Entonces, salí del local, lo perseguí, tiré al suelo y le apliqué una llave”.



Basualdo, quien también es profesora de karate-do, reveló que la primera reacción del ladrón fue amenazarla diciendo: "¡Soltame o te disparo!". Ante esta amenaza, su hijo acudió en su ayuda, aunque Cristina estaba segura de que el delincuente no portaba un arma de fuego.



Ella afirmó: "No creí en sus amenazas, y si hubiera intentado dispararme, no habría tenido éxito". Añadió: “Luego de eso, me dijo: ‘¡Soltame, Cristina!’. Yo le decía que no lo iba a soltar y mientras lo miraba. Trataba de descifrar quién era. Y pude hacerlo”.



En cuanto a la identidad del asaltante, Basualdo declaró: “Yo sé bien quién es. Lo conozco desde muy chiquitito. Él tuvo una vida muy difícil. Se crió en hogares. No por eso tenes que ir robando por la vida. Hay mucha gente que pasa momentos difícil y no por eso anda robando”.



Al finalizar la entrevista, la enfermera bonaerense informó que el ladrón se encuentra bajo custodia policial y reflexionó sobre su respuesta ante el incidente: “En el momento y en la situación, uno no piensa qué es lo que hace. En mi caso, fue una llave mal hecha que no estaba cerrada. Pero la idea era retenerlo”.

