'Una asquerosidad': pareja fue a un motel y desagradable sorpresa apagó la llama

A través de las redes sociales, se viralizó la denuncia de una mujer que se quejó de la salubridad de un motel a donde fue a compartir con su pareja. Lo que parecía una noche de deseo y amor, terminó por apagarse al ver lo sucio del lugar.



La afectada no dudó en compartir la evidencia del estado en el que se encontraba el sitio con varias fotos del cuarto, el lavamanos, e incluso la ducha del baño, donde se notaba que había hasta presencia de moho.

Los planes de la pareja de tener una gran velada se desmoronaron, cuando al llegar a la habitación alquilada no encontraron más que rezagos de impurezas acumuladas alrededor del lavamanos y manchas amarillentas en la taza del inodoro, entre otras cosas desagradables.



¡Una asquerosidad!, fue como la usuaria, por medio de una publicación en un grupo de Facebook, denominó la habitación que le habían entregado en el sitio llamado 'Bubu', en la ciudad de Caucete, ubicada en la provincia de San Juan, Argentina.



“Quiero hacer mi denuncia porque es una locura lo que cobran en el motel que está en la calle de la plata, en Cuacete. Es una mugre y todo está contaminado con moho, sucio el piso, las sábanas re sucias ¡Es una asquerosidad! El baño con olor a orina, se nota que hace tiempo no lo limpian”



Y añadió: “Encima cuando entramos todo estaba lleno de espinas. No pudimos hacer nada con mi novio porque se nos murió todo con ver esa suciedad”, sentenció la mujer.

La mugre en el piso, las sábanas y el baño, es evidente. Foto: Twitter: @saintjohnino

Ella y su pareja no podían creer lo que estaban viendo. Según las imágenes que adjuntó la afectada sobre las instalaciones, la mugre en el piso, las sábanas y el baño, es evidente. Así como también se nota que es una construcción algo rústica y antigua.



Ante el indígnate estado en el que se encontraba el cuarto, la internauta aseguró que se quejaron con los administradores del sitio, pero solo recibieron, para su sorpresa, una respuesta negativa.



"Encima reclamás y no te dan bola, te dicen que, si no te gusta, que te vayas. Creo que el campo es más limpio que ese motel", finalizó la mujer en el 'post' de la red social.

"No pudimos ni hacer nada por q se nos murió todo"

No puedo más hermano. pic.twitter.com/oq93KURoeA — Johnino  (@saintjohnino) October 6, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

