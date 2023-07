Las redes sociales siempre se prestan para mostrar o dar a conocer hechos increíbles que la gran mayoría de personas no pueden llegar a captar cómo o por qué suceden.



En las últimas horas, se ha vuelto viral la historia de una mujer de la tercera edad que sobrevivió milagrosamente luego de ser atacada por un caimán.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Facebook Twitter Linkedin

Los ataques de estos animales se han vuelto muy comunes en Estados Unidos. Hace unos meses ocurrió uno similar, pero en Florida. Foto: @MikeSington

(Tenemos para usted: Quería ir al baño, salió del bar y perdió el brazo de un golpe por un ataque repentino).

Su nombre es Elsie Kyle y tuvo fracturas en sus piernas luego de que dicho animal de dos metros la atacara mientras paseaba a su mascota.



La mujer de 82 años inició un proceso legal contra la comunidad donde vive por los daños que tuvo que afrontar ella sola.



Los hechos, según el medio estadounidense ‘The Telegraph’ ocurrieron de la siguiente manera:

Kyle iba caminando con gran normalidad con su perro llamado Lulu, pero de repente, de la nada, fue interceptada por el reptil, cerca de un lago artificial que había alrededor de su casa en Carolina del Sur, Estados Unidos.



“Miré hacia abajo y vi al enorme caimán, era bastante grande, especialmente porque yo solo mido 1.58 centímetros y se me puso la piel de gallina”, dijo la mujer.



Además, expresó que trató de huir, pero el caimán se salió del agua y le mordió las dos piernas, pero de la misma energía y adrenalina no sintió ningún dolor.

La mujer le metió un dedo en el ojo al animal para poder luchar con este y recuerda que estaba muy húmedo y asqueroso.



No obstante, esto le generó más rabia al animal de color verde, quien la atacó con más fuerza. Por esta razón, tuvo que gritar muy duro para que los vecinos o alguna persona cercana al lugar pudieran auxiliarla.



Dicha mujer pudo soltarse de los dientes del animal hasta que le dieron un golpe en la cabeza con una pala al caimán para que dejara de herirla.

Facebook Twitter Linkedin

El Caiman es un género de cocodrilos, conocidos vulgarmente como caimanes o yacarés. Se distribuyen en las regiones subtropicales y tropicales de América, desde Florida, Estados Unidos. Foto: Gudilfredo Avendaño

(Siga leyendo: Horror: lo que se sabe de niño que fue encontrado muerto en la boca de un caimán).

Mientras la mujer de 82 años era trasladada a un hospital para que fuera tratada, los médicos auxiliares pensaban que era muy difícil que la mujer sobreviviera al ataque.



Por ello, Kyle tuvo que someterse a varias cirugías para que sus piernas se encontraran de la mejor forma y no fueran amputadas.



“Ni siquiera puedo empezar a contarte lo que he pasado. El caimán no me mató, pero ciertamente me quitó lo que me quedaba de una vida normal”, expresó por medio de una entrevista en el medio ‘The Telegraph’.

r

Ya para terminar, aseguró que siempre fue consciente de la presencia de dichos animales donde ella vive.



Pero aseguró que el comportamiento de este fue porque los habitantes de estos lugares estaban creando hábitats artificiales y por ello los caimanes se volvieron más peligrosos.

(Le puede interesar: Mujer de 85 años murió tras defender a su perro de un caimán).

Caimán Aguja puso un huevo en el río Bogotá

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Capturan a caimán de más de un metro en parque de Nueva York: ¿cómo llegó ahí?

Milagro: colombiano sobrevive a ataque de caimán que le mordió la cabeza

Enorme caimán fue visto en el jardín de una casa en Sarasota, Florida