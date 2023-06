Las velas tienen una infinidad de usos para las personas. Mientras que algunos las utilizan como fuente de iluminación, otros ven en ellas una pieza poderosa de fe y energía con la que a menudo se elevan plegarias y se piden deseos.

(Lea también: La historia de la ‘olla embrujada’ señalada de desencadenar tres muertes).

En los hogares colombianos, por ejemplo, es común encontrar velas en algunos espacios. Son un simbolismo de luz y al mismo tiempo una manera de extender y mostrar solidaridad con la persona por la cual se hacen las oraciones.

Para algunas personas, el color de la vela juega un papel clave en los sentimientos, deseos, emociones y propósitos. Según la astrología, el blanco denota pureza, tranquilidad y buena fortuna; mientras que el negro se asocia con la absorción de malas energías.



Con el objetivo de pedir bienestar para su familia y allegados, la abuela de una usuaria en redes sociales prendió una vela de color negro. Sin embargo, lejos de traer prosperidad y ahuyentar las situaciones negativas, desató una ola de sucesos “horribles” entre sus parientes, según un relato que ha adquirido popularidad en las plataformas digitales.

(Siga leyendo: La mansión 'maldita' por Tutankamón donde famosos murieron extrañamente).

La vela está malintencionada, ese es el problema principal. Fue vendida para hacer cosas negativas y por eso creo que está cargada de energía negativa FACEBOOK

TWITTER

La historia se hizo viral en redes sociales gracias a Juliana, la nieta de la mujer. En Twitter, la joven escribió: “Mi abuela prende seguido una vela y pide por todos nosotros (familia y amigos), para que estemos bien. Resulta que nos enteramos hace poco que se quedó sin sus velas de siempre y estaba usando una vela negra que encontró en un cajón”.



De acuerdo con la internauta, luego de que su abuela encendió la vela de color negro, comenzaron a tener lugar sucesos extraños. Tanto a su mamá como a ella se les rompió el tanque del agua y la nevera, su tía fue víctima del robo de una moto y al carro de su novio se le averió la batería.

(De interés: Yeison Jiménez asegura haber sido víctima de brujería: ‘Trataron de matarme’).

Juliana demostró preocupación en redes al afirmar que su abuela podía haber contactado al espíritu de su difunto abuelo, puesto que encendió una llama justo el día del aniversario de su muerte.



Si bien muchos atribuyeron la mala racha al color de las velas, la usuaria aclaró que el problema radicaba en que estaban “malintencionadas” y cargadas con una fuerte energía negativa, en tanto habían sido adquiridas inicialmente para realizar “amarres” y “hechizos con magia negra”.

“Gente, la vela está malintencionada, ese es el problema principal. Fue vendida para hacer cosas negativas y por eso creo que está cargada de energía negativa, no porque sea negra. Mi abuela obviamente no la limpió porque no sabe de magia”, explicó en sus redes sociales.



La historia de la usuaria generó una ola de burlas y críticas en redes sociales. Decenas de internautas desacreditaron su teoría, la alentaron a conseguir otros amuletos de protección y a limpiar las velas antes de prenderlas, entre muchas otras cosas.

Mi abuela prende seguido una vela y pide por todos nosotros (familia y amigos), para que estemos bien. Resulta que nos enteramos hace poco que se quedó sin sus velas de siempre Y ESTABA USANDO UNA VELA NEGRA QUE ENCONTRÓ EN UN CAJÓN. Y eso no es lo peor, sino que a todos+ pic.twitter.com/k8Q0Y7Y0Je — juli🔮 (@cronopiatw) June 19, 2023

Frente a los comentarios de personas que negaban una relación entre los sucesos negativos y la vela negra, Juliana se defendió al argumentar que el lapso de tiempo en el que pasaron los acontecimientos fue muy corto y se sincronizaron con la encendida de la llama.



“Por supuesto que estas son cosas que pueden pasar normalmente y es probable que no tengan que ver con nada más que mala suerte, pero que todo pase en menos de una semana y justo las dos veces que mi abuela aprendió esas velas malintencionadas, da mucho que pensar”, concluyó en su cuenta de Twitter.

Brujería y exorcismo con monseñor Andrés Tirado

Más noticias en EL TIEMPO

Video: partido de básquetbol entre monjes se ha hecho viral en las redes sociales

Piden justicia para ‘Huellitas', perrito asesinado por una estudiante ‘por puro placer’

Aida Merlano y Yeferson Cossio se reencuentran después de las polémicas

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

​EL TIEMPO