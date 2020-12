'No soy una guardería', abuela que cobra por cuidar a su nieto

La publicación anónima que hizo una abuela australiana, identificada con el nombre de usuario @iri_baker67, en la red social Reddit se volvió viral y generó miles de comentarios.



La mujer hizo una pregunta polémica a los usuarios: ‘¿Soy una mala persona si me niego a cuidar a mi nieto sin que me paguen?’.



En su texto, explicó que su hija, quien comenzará a trabajar cinco días a la semana, le pidió cuidar a su nieto durante 2 o 3 días, a lo que ella respondió que solo lo haría con una recompensa monetaria de por medio.



(Además: Abuela y su nieta se gradúan juntas de la universidad).

“Por supuesto que estoy dispuesta a pasar tiempo con mi nieto, pero le expliqué que me gustaría recibir un pago de 12 dólares por hora (32.000 pesos)”, dijo.

Contó que su hija entendió los motivos de su propuesta, pero que le ofreció 2 dólares menos como ‘salario’, o sea 10.



“Ella afirma que no puede pagar lo que le pido, ni siquiera con su trabajo de 22 dólares la hora (57.000 pesos). No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que yo estaría sacrificando mi tiempo”, agregó la abuela.



Luego, comentó que tenía un empleo que realiza desde casa, lo que implicaba que su sacrificio fuera aún mayor.



(También: Descubren a azafata que ofrecía servicios sexuales en aviones).

Los usuarios criticaron a la mujer y aseguraron que es mejor que el niño asista a una guardería. Foto: iStock

“Yo trabajo desde casa, y si voy a dedicar ese tiempo a otra cosa, entonces necesito dinero para reemplazar las horas de mi trabajo a las que estoy renunciando. Mientras estoy en casa, no puedo simplemente trabajar y cuidar a mi nieto al mismo tiempo”.



La abuela manifestó que su hija reitera que solo será durante la mitad de la semana, pues en los días restantes los abuelos paternos del niño, de 1 año, se encargarán de cuidarlo. Además, expresó que su hija le daría la comida y demás cosas necesarias para cuidar al bebé.



“Amo a mi nieto, pero, como dije antes, no soy una guardería”, concluyó.



En los comentarios muchos juzgaron el actuar de la abuela y coincidieron en que el valor que pide por cuidar de su nieto es bastante elevado.



“Es una mala persona, solo diga que no quiere cuidar al niño. Está pidiendo dos tercios de las ganancias de su hija. Para aclarar, no es que esté mal que pida dinero a cambio, pero está claro que no quiere hacerse cargo del bebé porque está exigiendo un pago excesivo”, señaló @Maggiekat87.



(Le puede interesar: Cantante asegura que usar tapabocas 'no es de Dios').

Amo a mi nieto, pero, como dije antes, no soy una guardería FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, otros internautas manifestaron que por el valor que exige es mejor que la hija de la mujer pague una guardería convencional.



“En una guardería hay un equipo certificado y profesional, ¿por qué cree que usted merece un pago similar al de los trabajadores de una guardería?”, agregó la misma usuaria.



Sin embargo, hubo quienes apoyaron la postura de la abuela.



(Puede ver: La queja de Luly Bossa por fallo que niega medicamento vital a su hijo).



“Mis hermanos siempre les han pagado a nuestros papás cuando cuidaban de sus hijos. Si yo tuviera hijos también respetaría la decisión de mis padres y les daría el dinero por su tiempo”, expresó el usuario @gothpenguin.



Tendencias EL TIEMPO