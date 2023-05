Luego de que la reconocida cantante colombiana Shakira lanzara su tema con Bizarrap, llamado Music Sessions 53, en el que compara a Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, con un Twingo, muchas personas en Colombia y en diferentes partes del mundo no han dejado de hablar sobre este hecho.

Desde el lanzamiento de la canción, el Twingo se ha robado la atención de muchas personas, debido a que no hay ocasión en el que este auto sea visto en la calle y no lo publiquen a través de las diferentes redes sociales.

Esta vez, gracias a un video publicado en Tik Tok por un usuario identificado como 'loquero_loco1525', se observa un carro Twingo modificado andando por las calles del país.

En el clip, el cual cuenta con más de 45 mil me gustas, se puede apreciar un Renault Twingo de color gris que genera mucha atención cuando se muestra la parte trasera del carro, donde se observa como este ha sido modificado al contar con un platón en el lugar de los asientos y el baúl que tiene tradicionalmente el diseño original de este coche.

El video de inmediato se hizo viral en la red social, con comentarios de personas sorprendidas por los cambios que el dueño le hizo a su carro.

“Twingo no llora, Twingo se reinventa y factura”, “El que no tiene camioneta es porque no quiere”, “Twingoneta”, “¿Qué modelo de Toyota es que no la he visto?”, “No podía ser otro lugar, bienvenidos a Colombia”, “El Twingo pick up no existe, el Twingo pick up”, “Los de Renault buscando al man que hizo eso para ofrecerle un buen sueldo en su fábrica”, “Qué modelo de Toyota es que no la he visto”, “No hay que negar que quedó bien el trabajo”, fueron algunos de los comentarios que recibió este video en la red social por parte de los usuarios que lo han visto.

Music Sessions 53: curiosidades

De acuerdo con Forbes un Twingo es un modelo de automóvil del fabricante francés Renault. El carro cuenta con cuatro plazas, tres o cinco puertas, carrocería hatchback y motor delantero transversal de cuatro cilindros, todo dependiendo del modelo. El modelo es pequeño y completamente urbano.



Dichos autos se comenzaron a fabricar a mediados de la década de los 90 y actualmente se mantiene en el catálogo de ventas en Europa, explica Forbes.

Por otro lado, respecto a la canción de Bizarrap con Shakira, llamada Music Sessions 53, se ha convertido en uno de los grandes éxitos musicales del 2023, además de ser la inspiración para múltiples memes que se han viralizado en las redes sociales.



En la canción la barranquillera hace una comparación entre ella y Clara Chía en la que la colombiana se asemeja con la empresa italiana fabricante de automóviles superdeportivos Ferrari, mientras atribuye que la española es un Twingo, un modelo económico de carro fabricado por la empresa francesa Renault.

Finalmente, es importante destacar que la colaboración entre el argentino y la colombiana logró romper cuatro Récords Guinness, estos son:



-La canción superó los 63 millones de reproducciones las primeras 24 horas desde su lanzamiento y tuvo 5.5 millones de likes y 336 mil comentarios en Youtube.



-La Music Session logró más de 100 millones de visualizaciones durante su primera semana.



-En Spotify fue reproducida 14.393.342 de veces durante las primeras 24 horas.



-En su semana de lanzamiento, la canción fue escuchada 80,646,962 veces.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

