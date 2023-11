'Un ser de luz': amigo de Juliana Hincapié, joven que murió en universidad en Medellín

En las primeras horas de la mañana del 17 de noviembre de este año, los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Luis Amigó, sede Medellín, presentaron sus anhelados trabajos de grado.



Allí, Juliana Hincapié, una joven de apenas 22 años, falleció dentro de uno de los baños, momentos después de haberse sentido mal tras su presentación.

¿Qué pasó?

Luego de estar dentro de uno de los auditorios de la institución educativa, ubicada cerca de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, la joven falleció.



“Personal de Vigilancia y Servicios Generales reportó al Servicio Médico de la Universidad sobre una joven que se encontraba desmayada en uno de los baños de la Institución”, se puede leer en un comunicado emitido por la universidad.



Asimismo, explicaron que hasta el lugar llegaron los equipos de emergencia para tratar de reanimar a la joven. Sin embargo, los esfuerzos no tenían éxito, ya que se encontraba sin signos vitales.



Del mismo modo, los informes judiciales revelaron que la joven habría sufrido dos infartos.

¿Quién era Juliana Hincapié? así la recuerda un amigo

La noticia del repentino fallecimiento de Juliana Hincapié conmocionó a cientos de personas que se han solidarizado con sus familiares, amigos y personas cercanas.



En medio de la incertidumbre y el sinsabor que deja el perder a una amiga, Mateo Cabrales le contó a EL TIEMPO cómo era Juliana, con quien coincidió en espacios académicos y logró establecer un vínculo.



"Me dejó entrar a su vida y tengo entendido que siempre fue muy selectiva y no permitía que muchas personas entraran a su vida", señala el joven.

La joven tenía 22 años. Foto: Redes sociales

De hecho, Mateo la describe como una mujer muy reservada "con sus cosas, con su vida, con su entorno".



Vale recordar que Juliana tenía 22 años y estaba cursando noveno semestre de Comunicación Social y Periodismo.



Justamente, Mateo señala que tenía una increíble "capacidad de adaptación, eso nos relacionó mucho. Básicamente la conocí en la universidad y toda nuestra relación fue universitaria, pero todo nuestro período académico fue de adaptación, tanto para ella como para mí. Hicimos muchos trabajos en grupo", recordó el joven.



También recordó, sonriente, cómo era compartir con Juliana. "Lo que más recuerdo de ella, y me gusta mucho, es que pues con ella uno siempre estaba dispuesto a reírse. A reírse, a compartir un buen momento o a estar bien, y ella siempre tenía esa disposición a pesar de ser una mujer tan seria, siempre tenía disposición a reírse a compartir con las personas, a conversar".



Pese a que Juliana era una mujer reservada, Mateo conoció varias facetas suyas. Entre ellas, la bondad que la caracterizaba, "siempre que tenía la oportunidad de ayudar a otras personas lo hacía y a mí, en especial, me ayudó demasiado durante todo mi periodo de académico".

Mateo recuerda que nunca le dio la espalda: "Fue muy flexible conmigo, nos equilibrábamos mucho las tareas y ella siempre me permitía estar ahí, a pesar de mí irresponsabilidad en muchas ocasiones, nunca me dejó solo, o sea, siempre me dejó estar, participar y aportar; eso lo agradecí mucho. Aún así, era una mujer muy estricta con todo, con la puntualidad, con la calidad de los trabajos, sentía que me exigía como compañera".



'Un ser de amor, de luz'

La muerte de una persona tan joven deja más dudas que respuestas, una sensación que se mantiene en el circulo social de Juliana.



"Me duele mucho lo que pasó. Soy consciente de que era una mujer que por muchos años y con mucha disciplina y responsabilidad sacrificó muchas cosas para su carrera, y pensar que el día de sustentación final de su trabajo se fue me tortura demasiado", asegura Mateo.



Conmovido por el recuerdo, también contó que "se ponía muy nerviosa a la hora de exponer, no en todo, pero con ciertas temáticas y yo la respaldaba mucho, no la dejaba caer a la hora de exponer. Pero sí podía notar como le daban nervios, como se preocupaba, como se ponía ansiosa y, aún así, lo hacía muy bien. Me duele pensar que posiblemente así se sintió en ese trabajo final y no la pude ver, no la pude acompañar, no pude ayudarla ni darle un respaldo y eso duele mucho porque por muchos semestres puede estar ahí para ella, así como estuvo para mí".



EL TIEMPO intentó comunicarse con la familia de Juliana, pero hasta el momento no ha sido posible. Pese a ello, sus seres cercanos la recordarán con cariño y una sonrisa en el rostro.



"Siempre la voy a recordar como un ser de amor, un ser de luz que estaba ahí para las personas que lo merecían", señala Mateo.

