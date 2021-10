Un preso de Egipto tuvo un celular en el estómago por 6 meses por 'error'

Después de sufrir un fuerte dolor abdominal, un preso de una cárcel de Egipto tuvo que ser intervenido y, en medio de los preparativos para una posible cirugía, los médicos notaron que la causa del malestar era un objeto inusual que resultó ser un celular alojado en su estómago.

No quería perder su dispositivo en una requisa

Mohamed Ismail, un recluso de Asuán, Egipto, tuvo que acudir a un hospital por un malestar e inflamación en el vientre.



Después de realizar una tomografía vieron que en su abdomen se alojaba un 'objeto extraño'. Lo prepararon para la cirugía y al abrirle el estómago encontraron un celular cubierto de plástico.

بقي في معدته 6 أشهر .. استخراج هاتف محمول من معدة مريض في #مصر pic.twitter.com/OzQf3WZINT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2021

El recluso confesó más tarde una inesperada historia.



Su rutina consistía en utilizar el celular para hablar con el exterior, cargarlo, envolverlo en plástico, tragarlo, 'expulsarlo' y repetir el ominoso procedimiento. Esto lo hacía para evitar que los guardias de la prisión se lo quitaran.



(Lea también: Julia Pastrana: la triste y dolorosa vida de la primera 'mujer barbuda').



Pero después de 6 meses no pudo expulsarlo. Aunque Mohamed aseguró no sentirse angustiado, puesto que, según él, no se sintió mal y comía con normalidad, el estómago no resistió más y tuvieron que llevarlo al hospital.



La historia pudo ser distinta, acaso más lamentable: de no haber descubierto a tiempo el móvil se hubiera producido una obstrucción y tendrían que haberle quitado parte del intestino.



Curiosamente, al estar envuelto en plástico ayudó en el proceso y permitió que el daño no fuera extremo.

Más noticias

- ‘Se va a saber la verdad’: Alejandra Azcárate sobre escándalo de avioneta



- Mujer dio a luz a bebé 'gigante' tras haber sufrido 19 abortos espontáneos



- Las fotos del supuesto ‘rostro de Dios’ que apareció en unas nubes

EL TIEMPO