Un pene fue hallado en un frasco en el jardín de una casa de Argentina

Los propietarios de una casa en la ciudad Balcarce, Argentina, se llevaron una sorpresa cuando hallaron un frasco que contenía un pene.



Rosana Picabea, la dueña de la residencia, le había pedido a su hijo que cortara el pasto del jardín.

#Balcarce: Un vecino que cortaba el pasto encontró un pene humano en el frente de su casa. Ocurrió en Maipú e/ 17 y Avenida del Valle. Se inició una investigación judicial por el hecho. pic.twitter.com/vAgcj39EDw — Fernando Tocho (@nandotocho) September 14, 2021

“Estaba trabajando cuando mi hijo me llamó por teléfono horrorizado y me dijo que en el jardín delantero de la casa había encontrado un frasco con un pene que parecía de un humano. Estaba en ‘shock’, así que le dije que se quedara tranquilo y que no lo tocara hasta que llegara la Policía”, relató la mujer al medio local ‘Sendero Regional’.



El frasco tenía el miembro viril de un hombre y, según la familia, también contenía hojas de ruda.

“Mi hijo fue a la escuela agraria y yo he trabajado en el campo mucho tiempo por lo que nos parece que sí, que es el pene de una persona”, afirmó la mujer.



El olor nauseabundo impregnó parte de la calle y alertó a los demás residentes. Además, Rosana le envió un audio a una vecina en el que se oía afanada porque el suceso llegaría a los medios de comunicación.

“¿Tenés cable? Porque mi casa va a salir en las noticias, recién ahora me estoy tranquilizando, media atragantada. ¿Me podés creer que mi hijo se puso a cortar el pasto y encontró un pene en un frasco, en el jardín de mi casa, un pene con testículos humanos?” dijo en audio reseñado por medios locales.

#Balcarce un vecino que vive en Maipu al 6300 encontró un pene cuando cortaba el pasto. Estaba dentro de un frasco de vidrio conservado. Personal de policía científica secuestró el miembro y se llevaron a cabo rastrillajes en busca de elementos de interés pic.twitter.com/PuUxRfoFMn — Carolina Villalba (@carovillalba09) September 15, 2021

Efectivamente, la casa ha sido objeto de suposiciones de los internautas, quienes tratan de saber por qué ese resto humano estaba allí.



“Me da bronca que se filtró un audio que le envié a una compañera de trabajo y en las redes sociales están diciendo cualquier cosa”, denunció Rosana.



La mujer quiere dejar claro que no tiene nada que ver con la situación.

#Balcarce El pene que encontraron en el jardín de una casa cuando cortaban el pasto. pic.twitter.com/z9c2xJzfQp — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 15, 2021

“Fue un asombro, una cosa increíble. No sé quién diablos puso eso ahí”, mencionó José Luis Fernández, uno de los vecinos del sector al canal ‘Crónica TV’.



“Es la primera vez que escuchamos algo así. No sabemos de quién es, todavía no ha aparecido nadie”, dijo otro de los residentes.

Por su parte, la Policía Científica está realizando el análisis correspondiente. Sin embargo, la Fiscalía Descentralizada local, reseñada por el medio ‘Clarín’, dijo que el suceso fue catalogado como “hallazgo de restos humanos”.



El siguiente paso será determinar el origen de este miembro sexual y la razón por la que estaba en un frasco en aquel jardín.

