‘Un no sé qué, no sé dónde’: los ‘feos’ más ‘lindos’ del cine y la televisión

Para triunfar en Hollywood no es necesario tener una cara bonita, pues en múltiples ocasiones algunos actores que son considerados como “feos” deslumbran a la audiencia con su talento.



Recientemente, en las redes sociales se creó una discusión sobre los hombres que en realidad son “feos”, pero Hollywood los quiere vender como si fueron los más “hermosos”.

La cuenta de X, anteriormente Twitter, @tremenduca, la cual está dedicada a las publicaciones de sátira y humor, hace unos días publicó un listado de “hombres feos que nos quieren vender como guapos”, en los que se encontraban: Barry Keoghan, Omar Ayuso, Jeremy Allen White, Timothée Chalamet o Adam Driver.



Asimismo, el usuario de X explicó que no tenía nada contra las celebridades, sino que estaba cansada de que "los medios manipulen con mentiras la mente de las personas” y que "los intenten vender como atractivos, deseables y bellos”, especialmente con ‘rankings’.



Como era de esperar, la publicación se volvió viral y tuvo más 4 millones de impresiones y miles de comentarios, quien añadieron más celebridades a la lista. Ahora bien, le mostraremos algunos famosos que hicieron parte de este hilo.

🔴HOMBRES FEOS QUE NOS QUIEREN VENDER COMO GUAPOS🔴 No os dejéis engañar por el Diablo. pic.twitter.com/jQG3SEQfLY — Sor Tremenduca (@tremenduca) January 11, 2024

Barry Keoghan

Barry Keoghan ha demostrado ser un actor versátil capaz de abordar una variedad de géneros y roles. Reciéntente causó controversia por su papel en la película 'Saltburn'.



Keoghan ha destacado en la pantalla grande por su habilidad para sumergirse en personajes complejos. Esto lo ha convertido en uno de los talentos más prometedores en la industria del cine.

Omar Ayuso

Omar Ayuso es un actor español conocido por su participación en la exitosa serie de televisión 'Élite'. En esta interpreta a 'Omar', es un estudiante homosexual que se enfrenta a diversos desafíos y experiencias a lo largo de la historia.



Jeremy Allen White

Jeremy Allen White es un actor estadounidense conocido por su papel de 'Philip Gallagher' en la exitosa serie de televisión "Shameless. Recientemente, White incendió las redes sociales al protagonizar un comercial de Calvin Klein, y, además, es la nueva pareja de la cantante española Rosalía.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet es un actor estadounidense que ha destacado por su estilo distintivo y su dedicación, lo que le ha permitido participar en diferentes películas como: 'Call Me by Your Name', 'Lady Bird', 'Beautiful Boy', 'Little Women', 'Dune' y su último proyecto 'Wonka'.



Adam Driver

Adam Driver es un actor estadounidense, quien ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes películas como: 'Star Wars: The Force Awakens', 'The Last Jedi', 'Paterson', 'BlacKkKlansman', 'Marriage Story', entre otras.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

