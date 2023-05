El uso de las tecnologías y herramientas digitales para facilitar ciertas tareas entra en discusión cuando parece que puede tomar el lugar de los humanos, incluso en la relgión.



Este fue el caso de un rabino de Nueva York que generó revuelo después de revelar que un sermón suyo fue escrito por ChatGPT, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en la escritura.

El rabino Joshua Franklin, del Centro Judío de los Hamptons, generó asombro en una de sus intervenciones, con un sermón de 1.000 palabras escrito por ChatGPT.



A pesar de que la congregación de Franklin lo elogió, antes de conocer que no había sido escrito por él, el rabino explicó que la IA puede ser inteligente, pero carece de empatía y amor, lo que significa que no puede crear las "cosas que nos unen".



En entrevista con la agencia AP, dijo que "ChatGPT puede ser muy bueno sonando inteligente, pero la pregunta es: ¿puede ser empático? Y eso, al menos de momento, no puede".



Según el rabino, los líderes espirituales siguen siendo fundamentales para ayudar a las personas a conectarse con su espiritualidad. Foto: iStock

Según Franklin, la espiritualidad es a menudo inexplicable con palabras, y aunque ChatGPT puede describir experiencias, no puede entender realmente la espiritualidad.



A pesar de que la tecnología está siendo cada vez más utilizada en muchos aspectos de la vida diaria, Franklin destacó que los rabinos y otros líderes espirituales siguen siendo fundamentales para ayudar a las personas a conectarse con su espiritualidad y a encontrar sentido en sus vidas.



Desde su lanzamiento, ChatGPT se ha utilizado para una variedad de tareas, desde la redacción de libros hasta la creación de perfiles de citas y ha sido vista como una herramienta de productividad en el trabajo.



Aunque esta IA es una herramienta que puede generar texto de alta calidad a partir de una entrada de texto, la gente todavía valora las experiencias espirituales y la empatía humana que no pueden ser replicadas por la tecnología.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

