En Youtube se ha vuelto viral un video de un hombre lanzando un huevo desde el espacio hasta la superficie terrestre sin que se rompiera. Mark Rober es un ingeniero que ha trabajado para la Nasa y Apple, sin embargo, ahora se dedica a grabar videos de locos y extravagantes experimentos.

En esta ocasión, Robert quería demostrar que era capaz de crear un objeto protector que logrará que un huevo cayera desde el espacio hasta la tierra sin romperse.



En un principio el hombre tenía la idea de lanzar este frágil alimento desde el Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo pues tiene una altura de 828 metros. Sin embargo, pensó que esto no era suficiente y decidió hacerlo desde el espacio.



Para hacer esto una realidad Robert ideó el siguiente plan: colocar un huevo en un cohete y volarlo hasta el espacio en un globo de helio. Después, lo enviaba de vuelta a la tierra y aterrizaba sobre una suave plataforma para evitar que el huevo se rompiera.



El cohete al descender adquirió velocidades hasta de 240 kilómetros por horas. Cuando el huevo cayó en la Tierra lo hizo en perfectas condiciones. Incluso, para demostrarlo, Mark metió la mano dentro y sacó el huevo totalmente intacto.

Según el medio ‘Mint’, Rober comentó que este experimento había comenzado hacía tres años y fue uno de los más agotadores física, financiera y mentalmente que jamás hubiera intentado.



El video fue publicado el 26 de noviembre y ha acumulado 19 millones de reproducciones y en los comentarios sus seguidores han quedado impresionados con los resultados.



“Algo sobre ver al equipo tan feliz por el resultado final me hizo llorar. ¡Puedo decir que estoy muy orgulloso de todos ustedes por lograr un proyecto genial!”, “Imagina estar sentado en un avión y de repente un huevo se rompe en tu ventana…”, “Literalmente me quedé sin aliento cuando vi que el globo de presión cero se reventó prematuramente. Ver la ingeniería fallar y tener éxito simultáneamente es refrescante. Trabajo duro para enseñarles a mis hijos que fracasar no es el objetivo, pero no está mal. Solo parte del proceso”, son algunos de los comentarios de los internautas.

