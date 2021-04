Un hospital se quemaba y médicos hicieron cirugía de corazón abierto

Un grupo de médicos de un centro de cirugía cardíaca en Blagovéshchensk, capital de Amur, en Rusia, continuaron una operación a corazón abierto a pesar de que el hospital se estuviera quemando.

La cirugía continuó aún cuando el edificio estaba en llamas y los doctores solo desalojaron el centro hospitalario, junto al paciente, tras completar la cirugía con éxito. "No hay otra opción", dijeron los médicos ante la alarmante situación.



De acuerdo con medios locales, 120 personas, de ellos 67 pacientes, fueron evacuadas de la clínica mientras los bomberos intervenían. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, informó sobre los ocho trabajadores de la salud y el paciente que aún seguían adentro del centro de salud.



La sala de operaciones recibió electricidad a través de un cable que se encontraba en otra sala asegurada por los bomberos para que no llegara el incendio hasta allí.



Víktor Nikitin, jefe del departamento de anestesiología y reanimación, dijo que "abandonar a un paciente es imposible para un médico", según 'RT en Español'.

Además, Valentín Filátov, cirujano cardiovascular y jefe de la unidad quirúrgica, afirmó que cuando una operación inicia, "no la puedes detener", pues en este tipo de situaciones "no hay otra opción, tienes que salvar al paciente".



A su vez, fuentes locales dijeron que el paciente está estable y se encuentra recuperándose en la Unidad de Cuidados Intensivos. Finalmente, el gobernador de la región de Amur, Vasili Orlov, dijo que iba a condecorar a los trabajadores médicos que hicieron la operación.



