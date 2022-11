Un hombre ganó la lotería y ahora cuenta con la fortuna de 10 millones de euros, los cuales equivalen a 50.000 millones de pesos colombianos. No obstante, no quiso disfrutar de su premio él solo, por lo que está buscando a una mujer que lo acompañe en este sueño cumplido.

Kursat Yildirim, de Dortmund (Alemania), renunció a su empleo, se compró un auto Ferrari, un Porsche Turbo S Cabriolet, un reloj de lujo, entre otros objetos de valor. Pero no ha sido suficiente, pues él está buscando una mujer para disfrutar, junto a ella, de su dinero.



“Por favor, señale en su historia que todavía estoy soltero. Ella puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo. Necesito a alguien en quien pueda confiar, sin importar lo que pase”, comentó el hombre al diario alemán Bild.



(Puede ser de su interés: ‘Ojalá no hubiera ganado’: el hombre que ganó la lotería y ahora se arrepiente).



El periódico mencionado se encargó de hacer público el premio millonario que recibió Yildirim. Además, propuso crear un correo electrónico para que las interesadas se contactaran directamente con él.

Correr el riesgo

Dado la millonaria suma de dinero con la que cuenta actualmente el hombre de 41 años de edad, aseguró que no se dejará “manipular ni tampoco estafar” por ninguna persona. Asimismo, afirmó que es consciente de lo que está haciendo y que solo quiere una mujer a su lado.

“Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos. De repente todo el mundo es tu amigo. Personas de las que no he tenido noticias desde hace mucho tiempo están llamando para pedir dinero de inmediato”, comentó el hoy millonario.

Bir adam...

Kürşat Yıldırım. Almanya'da yaşıyor. 41 yaşında.

Alman Lotosundan 24 Eylül günü tam 10 milyon Euro kazandı.

Her şeyi almış. Lüks arabalar, evler vs.



Hayatındaki tek eksiği de açıklamış:

"Hala hayatımın aşkını arıyorum!" pic.twitter.com/UdNc4O5bcO — Barış Gezer (@Dunya_Yalannnnn) November 8, 2022

¿Por qué quiere compartir su fortuna con una mujer?

Según sus declaraciones, Yildirim sueña con formar una familia y poder darles todo a sus hijos. Teniendo en cuenta la gran cifra de dinero que logró ganar al jugar la lotería, considera que ya es el momento de conseguir una estabilidad amorosa con una dama que tenga los mismos anhelos que él.

Por otro lado, Yildirim sigue comprando billetes de lotería para volver a ganar dinero, pues ha asegurado que cuenta con la suerte de ser millonario.



(No deje de leer: Ganan la lotería siendo pareja, pero se separan y la novia lo deja sin dinero).



Lo mejor de esto es que puedes hacer feliz a tanta gente. Inmediatamente, transferí dinero a mis padres y mis hermanos. Me encantaría ir a África a cavar pozos y dar regalos a los niños allí. He rezado a Dios por la oportunidad de hacer algunas cosas buenas, eso es lo que voy a hacer ahora”, concluyó el ganador.

