En redes sociales se dio a conocer una lamentable situación que ocurrió en México, La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo emitió una ficha de búsqueda para encontrar a los familiares de un hombre en silla de ruedas que fue abandonado el pasado 19 de febrero.

El señor sufre de una discapacidad mental, y desde que fue rescatado, las autoridades no han podido obtener más información para conocer su nombre o su edad, pues cuando lo encontraron no tenía ningún tipo de identificación.



La ficha de búsqueda detalla que fue abandonado en la colonia Morelos, de Pachuca. Los vecinos de la zona al ver al hombre solo en la calle llamaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que lo trasladaran a un albergue invernal en la capital del estado.



La descripción del hombre es de complexión delgada, tez blanca, cabello corto y negro, ojos color verde y mide 1.71 metros de alto. Al momento de su localización vestía un suéter color azul marino y medias amarillas.

Pamela Eunice Álvarez, activista de la organización Por la inclusión y Derechos Humanos, le comentó al medio ‘La Silla Rota’ que el refugió al que el hombre fue trasladado cerrará en una semana y no se sabe lo que pasará con el señor.



Álvarez también es la encargada de este refugio invernal y comentó que el hombre podría tener unos 50 años. Además, aseguró que al no tener ningún dato sobre él hace que sea más complicado trasladarlo a un hospital.



“El señor tiene una situación médica especial por su discapacidad y nosotros no tenemos un presupuesto específico para atenderlo porque trabajamos con donativos”, afirmó Álvarez.



Asimismo, indicó que le han suministrado vitaminas y sueros para tratar de atender el cuadro severo de desnutrición que presenta. Las autoridades mexicanas están haciendo todo lo posible para resolver la situación del hombre antes del 28 de febrero, la fecha en la que el refugio cerrará.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

