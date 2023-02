El Metro de Medellín ha sido enfático con los deberes de los usuarios: además de pagar la tarifa para ingresar al servicio, deben cuidar los vehículos, respetar las filas, atender las instrucciones de abordaje y, entre otras cosas, evitar consumir alimentos y bebidas en espacios que no están delimitados para ello. Aún así, son varios los ciudadanos que han hecho caso omiso al reglamento.



Recientemente, un hombre causó polémica en el sistema de transporte público de la capital antioqueña, luego de que fuese captado en video por otro usuario mientras degustaba lo que parecía ser su almuerzo.

En el clip, que fue ampliamente difundido en redes, se logra observar al hombre sentado en una silla del vagón del metro, al tiempo que sostiene su lonchera en las piernas y, encima de ella, su recipiente para el almuerzo. Con su mano derecha, lleva la comida hacia su boca en repetidas ocasiones y, hacia el final del metraje, comienza a escupir lo que parecen semillas al interior del recipiente.

Qué tal este personaje comiendo en el metro y tirando sus semillas en el suelo pic.twitter.com/TMi3S5L6Pq — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 22, 2023

La situación retratada en el clip causó, en su mayoría, indignación entre los usuarios de internet, quienes lanzaron comentarios como “Esta es la cultura de los ciudadanos en el metro”, “Se ha perdido la cultura ciudadana” y “Por favor, más control”.



No obstante, también hubo algunos internautas que reprocharon la actitud de quien estaba grabando y, además, salieron en defensa del sujeto. “¿Por qué nadie le enseña que no está permitido?”, escribió una usuaria; al tiempo que otro preguntó: “¿Por qué el que graba no hace nada?”.



Dentro del reglamento del usuario del Metro de Medellín, se estipulan los deberes de los ciudadanos que hacen uso del sistema de transporte. Entre ellos, se encuentra que está totalmente prohibido consumir alimentos y bebidas, “salvo en aquellos espacios de la infraestructura señalados y delimitados para tales efectos”.

Al viajar en la #RedMetro 🚈🚡🚌🚊 recuerda que no está permitido 🚫 el consumo de alimentos y bebidas.



Ayúdanos a mantener limpias las estaciones y medios de transporte.✅



¡Vive la #CulturaMetro💚! pic.twitter.com/u5solO6JgZ — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) January 7, 2023

En los vehículos, telecabinas y equipos de transporte, indica el manual, no se permite comer ni beber nada. A la lista de prohibiciones se suma ejercer el comercio no autorizado, utilizar vaporizadores, consumir bebidas alcohólicas, saltar y realizar movimientos bruscos en los equipos de movilidad, y realizar grabaciones de voz, imagen o video mediante cualquier dispositivo a los servidores del sistema Metro, sin su consentimiento.

Otros casos similares

Aunque el video del sujeto consumiendo su almuerzo en pleno vagón del Metro de Medellín es uno de los casos más recientes, no es el único. Hay otros usuarios del sistema del transporte que, al igual que él, se han hecho virales por violar el reglamento del usuario.



Entre los más sonados se encuentra aquel que ocurrió en septiembre de 2022, cuando los usuarios rechazaron la conducta de un hombre en el Metro. El individuo ingresó una hamaca al vagón y, posteriormente, la colgó de los sujetamanos para acostarse en ella.



“¡Gírelo, gírelo!", empezaron a decir algunos pasajeros del Metro de Medellín cuando se percataron de que el hombre había colgado una hamaca en medio del vagón. En marzo de 2019 se presentó una situación similar en el Metro de Medellín: en aquella oportunidad, un joven colgó una hamaca en la mitad de un vagón y el hecho se hizo viral a través de redes sociales y causó rechazo por parte de la ciudadanía.

Fuerte rechazo de usuarios del @metrodemedellin a pasajero que usó uno de los vagones del tren para poner su hamaca y recostarse en ella. El hombre fue sacado por funcionarios del sistema que rechazaron tal comportamiento pic.twitter.com/UIMo4RRiaW — Oscar Andrés Henao (@oandreshenao) September 20, 2022

En octubre de 2022, otro sujeto llegó a los titulares de las noticias, luego de vender sancochos a 10.000 en el Metro de Medellín.

