Un día como hoy murió Freddie Mercury: momentos inolvidables de su legado

El 24 de noviembre de 1991 falleció el legendario Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury. El vocalista de la banda británica Queen partió la industria del rock en dos, y es raro no encontrarlo en alguna lista de los mejores cantantes de todos los tiempos.



Mercury falleció tras una batalla de cuatro años con el VIH que mantuvo oculta de sus ‘fans’ hasta el día anterior a su muerte. Sin embargo, su legado sigue tan fuerte y tan presente como cuando estaba vivo.

Es por eso que hoy, a los 32 años del día en que Freddie Mercury dejó atrás la tierra, recordamos algunos de sus momentos más icónicos.

‘Frederick Mercury’

Aunque no hay pruebas de que el artista se haya cambiado el nombre bajo la ley en vida, el diario británico ‘Daily Express’ recogió las investigaciones de uno de los mayores fans de la banda, quien había descubierto que el nombre que figuraba en el pasaporte y en el acta de defunción del artista no era Farrokh Bulsara: “En el Reino Unido uno puede cambiar su nombre sin hacer papeleo y usarlo legalmente. Sé que el nombre de su pasaporte era ‘Frederick Mercury’”, que es de donde vendría el diminutivo ‘Freddie’.



Para el cantante, su personaje se volvió su realidad. Desde que nació Freddie, Farrokh dejó de existir para darle paso a Frederick. “Él era imbatible como hombre de primer plano. No era solo su voz, era su forma de comandar el escenario”, le dijo el ‘roadie’ Peter Hince a la revista ‘Louder’.

El legado a Mary Austin

Freddie y Mary Austin fueron pareja por un par de años, pero su relación terminó cuando el vocalista hizo las paces con su sexualidad. Sin embargo, los dos siguieron siendo muy cercanos, y Mercury a menudo se refería a ella como su irremplazable y única amiga.

‘Watch Mojo’ narra que, cuando Mercury vio que su vida estaba cerca de acabar, le informó a Mary que le dejaría su mansión georgiana y su fortuna de más o menos 9 millones de libras esterlinas. Austin habría preferido que la mansión, avaluada en 20 millones, fuera donada a una caridad, pero Freddie insistió en que, si la vida hubiera sido diferente, se habrían casado y habría sido suya de todos modos.

El escándalo de ‘Bycicle Race’

Queen se caracterizaba por ser una banda bastante irreverente que desafiaba todos los estereotipos. Videos como el de ‘I Want To Break Free’ hicieron que todo lo que hacía la banda fuera escudriñado por las autoridades conservadoras.

Sin embargo, el videoclip de ‘Bycicle Race’ fue tal vez el más polémico de todos. En este, 65 mujeres desnudas manejaron bicicletas en el Wimbledon Greyhound de Londres. Según reporta ‘Los 40’, el grupo se vio obligado a retirar las escenas más explícitas del videoclip, a cambiar la portada del disco en EE.UU. y a pagar por todas las bicicletas, pues la casa de rentas se rehusó a recibirlas por “uso poco higiénico”.

A ‘tun tun’ en 'Darth Vader'

La letra de ‘Bycicle Race’ dice explícitamente “No me gusta Star Wars”, y hubo una gira de conciertos en la que Freddie lo comprobó por completo, o se contradijo totalmente, depende de cómo se vea.



En un concierto en Houston, Texas, el 10 de agosto de 1980, Mercury entró al escenario cargado a ‘tun tun’ por el mismísimo ‘Darth Vader’ (o bien, Wally Verson, el escolta de la banda, disfrazado de ‘Vader’). La hazaña fue tan recordada que la banda siguió haciendo la entrada en el tour hasta que George Lucas tomó cartas en el asunto y prohibió el uso de su villano como medio de transporte.

@jconstantinemx Momento épico: Solo Darth Vader podría cargar así al maestro Freddie Mercury portando una camisa de Flash Gordon. 😉🔥 ♬ Vida de Rico - Camilo

Live Aid 1985



Para muchos, este fue el momento más alto de la banda y el mejor concierto de todos los tiempos. Queen se presentó en vivo en el estadio Wembley frente a 72.000 personas para conseguir fondos para la crisis de hambruna en Etiopía. Según la página oficial de ‘Live Aid’, la transmisión televisiva del concierto fue vista por aproximadamente el 40 por ciento de la población global.

El concierto fue tan icónico y tan importante en la vida del artista, que el clímax de la película biográfica ‘Bohemian Rhapsody’ ocurre en él.

