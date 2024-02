'Un completo sinsentido': familia real aclara rumores sobre la salud de Kate Middleton

Hace un par de semanas, el Palacio de Kensington anunció a través de un comunicado que Kate Middleton, princesa de Gales y esposa del hijo mayor del rey Carlos III del Reino Unido, Guillermo, fue sometida a una cirugía abdominal en Londres.



La noticia generó preocupación y todo tipo de rumores en sus seguidores, pero la situación se tornó realmente preocupante cuando Concha Calleja, una periodista española, declaró el 28 de enero que la princesa estaba en un coma inducido.

“Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en ese momento debido a las complicaciones que surgieron. La decisión fue ponerla en coma inducido”, declaró la periodista en su programa, ‘Fiesta’. “Tuvieron que intubarla. Hubo complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien, pero el postoperatorio no fue tan bien”, agregó.



También reportó que su vida estaba en grave peligro, y que “prácticamente un hospital entero” estaba instalado en la vivienda de Middleton para ayudarla con su recuperación, datos que, supuestamente, consiguió en una conversación confidencial con un empleado doméstico del palacio real.

Las declaraciones, no obstante, fueron vehementemente negadas por una fuente interna del Palacio, que se contactó directamente con el diario ‘The Times’.



“Es un completo sinsentido”, dijo la fuente. “La periodista no hizo ningún intento de verificar nada de lo que dijo con alguien del palacio. Es fundamental y totalmente inventado, y voy a usar inglés educado aquí: no es el caso en absoluto”.

Y ante la respuesta, Concha Calleja reafirmó lo que dijo en una entrevista con Emma García: “Sigo teniendo una confianza tremenda en mi fuente y sigo manteniendo todo lo que he dicho, a pesar de los pesares. He tocado nervio, y el nervio siempre duele, y eso es lo que ha pasado. No ha habido ni un solo comunicado que niega esto, ni uno solo. Yo confío en mi fuente”.



Callejo había dicho desde la primera vez que hizo declaraciones, que era posible que los hechos se escondiesen. “La verdad de lo que ha pasado no la vamos a saber, salvo que la recuperación no progrese adecuadamente”.



Cabe recordar que la familia real anunció desde el 17 de enero que la cirugía a la que fue sometida Middleton había sido un éxito, y que se proyectaba que su hospitalización durara de diez a catorce días. Además, avisaban que los doctores le habían recomendado no volver a sus deberes hasta Pascua.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024

Pero aunque la hospitalización fuera “planeada”, a muchos les preocupó que fuera tanto tiempo, y que tuviera que cancelar reuniones, como dice al final del texto. “Solo se darán actualizaciones de la salud de Su Alteza Real cuando haya información nueva significativa por compartir”, declaró la realeza en su comunicado inicial.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

