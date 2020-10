Un bus de servicio público chocó a Natalia París, en Bogotá

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo y DJ Natalia París contó a sus seguidores los detalles del accidente de tránsito que tuvo con un bus de servicio público, mientras ella iba conduciendo por las calles de Bogotá.



París compartió en sus redes las fotos de los daños que sufrió su carro luego del choque, el cual no dejó ningún herido.



“Iba yo por mi vía y, de repente, un golpetazo de la nada. Fue un bus que se salió de su vía y me dejó mi carrito vuelto picha” (SIC), dijo.



(Lea también: Valiente mujer muestra su rostro en redes tras sufrir grave accidente).

La modelo señaló que luego del incidente se bajó del carro “muy tranquila a hablar con el señor, quien decía que no era su culpa”.



Sin embargo, también expresó que en el lugar mucha gente presenció el suceso y que, al igual que ella, tomaron varios videos y fotografías para registrar lo ocurrido. “La gente, muy linda, estuvo a mi favor, me ayudaron a llamar a Tránsito y a la Policía”.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



A pesar de la hospitalidad de las personas, la DJ decidió irse del lugar, pues, aseguró, esperó a las autoridades por aproximadamente media hora, pero nunca se presentaron.



(Siga leyendo: Juanes se robó un carro Tesla en Estados Unidos, pero por accidente).



“Me voy porque un choque con un carro del Gobierno, pues, jamás van a responder”.



En el video también hizo énfasis en la importancia de tener una buena actitud ante los imprevistos y las situaciones cotidianas que puedan ocurrir.



“Siempre hay dos opciones en la vida. Ver las cosas por el lado positivo o por el lado negativo. Yo podría estar furiosa porque no llegó la Policía, porque me chocaron o por cuánto me va a valer el choque. Pero lo que yo decido es conectarme con lo que me pasó y con el amor que sentí de tanta gente”.



(Además: Reguetonero Kevin Roldán está en Cartagena con exnovia de La Liendra).

Natalia París aseguró que un amigo fue quien la ayudó a llevar el carro al taller. Foto: Instagram: @nataliaparismodel

“Siento hasta gratitud por el viejito que me chocó el carro, que seguramente si yo pongo la querella le van a quitar su trabajo. Aquí estoy en mi casa tranquila dándole gracias a la vida porque tengo trabajo y puedo pagar ese choque”, prosiguió.



También agregó que un amigo la ayudó a solucionar todo lo referente al vehículo y publicó un video de su carro en el taller.



Tendencias EL TIEMPO