Un biólogo italiano recomendó no consumir estos 5 alimentos si quiere una vida longeva

El italiano Valter Longo, director del Laboratorio de Longevidad y Cáncer del Instituto de Oncología Molecular de Milán, lleva 35 años de su carrera dedicados al estudio de la longevidad de las personas en su país natal, para encontrar las claves que permitan una vida más sana y larga.

Su proyecto inició en 1989 en Italia, específicamente en la isla Cerdeña, un lugar estratégico para su estudio, ya que dicho sitio se destaca por tener una población longeva y hace parte de las zonas azules, de acuerdo con ‘CNBC’.

En las zonas azules se pueden encontrar los habitantes con una mayor esperanza de vida que el resto del planeta, estos puntos fueron identificados por el demógrafo Michell Poulain y el gerontólogo Gianni Pes, quienes encerraban con un círculo azul los lugares caracterizados por tener habitantes longevos, según ‘BBC’.

Las claves y ‘5 P’ para tener una vida más larga



Valter Longo identificó que uno de los aspectos más importantes para tener una vida más larga y saludable es la dieta. “Recomiendo lo que yo llamo la dieta de la longevidad”, que está basada en el estilo de alimentación Okinawa y mediterránea, según le explicó a ‘NCBC’.

El director del Laboratorio de Longevidad y Cáncer del Instituto de Oncología Molecular de Milán destaca que el plan alimenticio para vivir por más tiempo cuenta con ciertas características, como un mayor consumo de vegetales.

La población estudiada mantenía una dieta mayormente vegana, un bajo consumo de frutas frente al de las verduras, preparan frecuentemente algunas legumbres, tienen una ingesta de nueces de árbol, cereales integrales y suelen comer pescado de tres a cuatro veces a la semana.

En cuanto a lo que se debe evitar, el experto le explicó al medio mencionado que aquellas personas en edades comprendidas entre los 20 y 70 años no deberían consumir "ni carne roja ni carne blanca, tal vez dos o tres huevos por semana, como máximo, muy poco queso y muy pocos productos de origen animal”.

Adicional a esto, identificó cinco alimentos problemáticos que nombró como ‘5 P’, de los que sugiere deberían evitar su consumo o por lo menos limitarla en una gran medida: papas, pasta, pizza, proteína en exceso y pan.

“Creo que son muy buenos ingredientes, simplemente resultan problemáticos porque la gente come toneladas y se convierten en azúcar rápidamente, casi tan rápido como el azúcar de mesa”, comentó Valter Longo.

Por otra parte, el biólogo también halló que el ayuno de 12 horas puede ser un factor determinante para una vida más saludable y larga, pero debe implementarse de la siguiente manera: “Digamos que comes entre las 8 a.m. y las 8 p.m. o las 7 a.m. y las 7 p.m.”.

