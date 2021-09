Uma Thurman, de ‘Kill Bill’, revela que abortó en su adolescencia

Uma Thurman es una de las actrices más reconocidas de Hollywood.



Aunque ha tenido diversos papeles, quizá algunos con más sombras que luces –como su participación encarnando a la Hiedra Venenosa en la desafortunada ‘Batman y Robin’, de 1997–, su rostro se asocia casi de forma inmediata a las dos partes de ‘Kill Bill’, película de Quentin Tarantino que combina diversas temáticas en torno al asesinato y la venganza.



Pues bien, Thurman estuvo en ‘el ojo’ de las redes sociales durante las últimas horas tras la publicación de una columna de opinión en la cual reflexionó sobre el aborto y la polémica ley con la cual el estado de Texas busca impedir esta práctica independientemente de los motivos o métodos.



En el texto ella reveló que tuvo un aborto en su adolescencia.



Thurman, de 51 años, escribió la columna en ‘The Washington Post’.



Ella dijo, en su cuenta de Instagram, “comparto mi dolor personal para aguantar la que está cayendo junto a nuestras hijas y hermanas. Estamos juntas en esto”.



Mediante la publicación dio a conocer que había escrito el texto en el citado medio.



Ya en la columna, la actriz escribió: “He seguido el curso de la ley radical contra el aborto de Texas con gran tristeza y algo parecido al horror. Ahora, con la esperanza de alejar las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables en las que esta ley tendrá un efecto inmediato, comparto mi propia experiencia”.



Ella dijo que, al final de su adolescencia, un “hombre mayor” la embarazó. En esa época estaba apenas dando los primeros pasos en su carrera, por lo tanto, la concepción de un hijo no estaba entre sus planes principales.



“Vivía apenas con una maleta en Europa, lejos de mi familia, y estaba a punto de empezar un trabajo. Luché por averiguar qué hacer. Quería quedarme con el bebé, pero ¿cómo?”, escribió.



Thurman indicó que, tras conocer su estado gestante y en medio de un entorno que le era adverso ante las dificultades económicas, decidió llamar a sus padres.



Habló con ellos, particularmente con su padre, sobre la compleja situación. Ella respondió a todas sus preguntas y se sopesaron todas las posibilidades. No era un tema cualquiera: hablaban de una adolescente que tendría una nueva vida a su cargo.



El panorama no era favorecedor.



“Recién estaba comenzando en mi carrera y no tenía los medios para proporcionar un hogar estable, ni siquiera para mí. Decidimos como familia que no podía seguir adelante con el embarazo y acordamos que la interrupción era la elección correcta. No obstante, mi corazón estaba roto”, enfatizó.



Thurman prosiguió su relato: decidió practicarse el aborto bajo el amparo de un médico amigo de Alemania. Viajó hasta la ciudad de Colonia y se sometió al procedimiento. Uno de los momentos claves del fuerte suceso ocurrió cuando el médico, tomándole las manos, le dijo que le recordaba a su propia hija.



Para ella ese fue un gesto de humanidad. “A sus ojos, yo era una persona, era una hija, seguía siendo una niña”.

“Hay mucho dolor en esta historia. Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora. Tengo 51 años y lo comparto con ustedes desde el hogar donde crié a mis tres hijos, que son mi orgullo y alegría (…) El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, uno que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que he experimentado. La elección de no quedarme con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser”, indicó.



La historia conmocionó a sus seguidores, sin embargo, fue aplaudida por quienes, como ella, ven la ley antiaborto de Texas como un punto de partida para la coartación de libertades individuales de algunas mujeres de ese estado.



“No tengo nada que ganar con esta revelación, y quizás mucho que perder. Al revelar el agujero que esta decisión me abrió, espero que brille algo de luz”, concluyó.

Los hijos de Uma Thurman empezaron ‘con pie derecho’ su camino en el mundo del entretenimiento.



Maya Ray Thurman-Hawke, su hija mayor, tiene 23 años. Es una actriz de considerable recorrido cinematográfico para su edad. Probablemente su papel más cercano y memorable fue el de Robin en la serie ‘Stranger Things’, de Netflix.

Facebook Twitter Linkedin



Levon Roan Thurman-Hawke, hermano de Maya –los dos son fruto de la relación que Thurman sostuvo con el también actor Ethan Hawke– tiene 19 años y ha tenido papeles discretos en diversas producciones. Poco a poco se ha paseado por las alfombras rojas y algunos de los sets más prestigiosos de filmación.

La menor es Luna Thurman-Busson, quien tiene nueve años. Ella es producto de la relación entre Uma Thurman y Arpad Busson, la cual finalizó en 2014.

