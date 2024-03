‘Última’: esta es la letra de la desgarradora canción de despedida de Shakira a Piqué

el nuevo álbum de Shakira, se estrenó el 22 de marzo. Con un total de 17 canciones, 10 colaboraciones, ocho nuevas y dos ediciones especiales, la artista colombiana inició una nueva etapa en su carrera musical. ‘Las mujeres ya no lloran’,Con un total de 17 canciones, 10 colaboraciones, ocho nuevas y dos ediciones especiales, la artista colombiana inició una nueva etapa en su carrera musical.

En el disco, incluyó temas conocidos y exitosos como ‘Music Sessions, Vol. 53’ con Bizarrap, el popular sencillo en el que habló sobre Gerard Piqué y su infidelidad con Clara Chía. Sin embargo, esta no es la última canción que le dedica al exfutbolista.

‘Última’ es la despedida final de Shakira al papá de sus hijos, con quien mantuvo una relación desde 2011 hasta 2022. Su ruptura fue muy mediática y la colombiana decidió descargar sus sentimientos a través de composiciones musicales como ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’.

Antes de su separación, la barranquillera le escribió populares canciones de amor como ‘Amarillo’ y ‘Me enamoré’. “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse para Barcelona”, también cantó en ‘La bicicleta’.

Incluso, en el título de su álbum proviene de su sesión con el productor argentino ‘BZRP’. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, contó la artista.

Ahora, ‘Última’ tiene un tono distinto al ser una balada. Es una canción en la que Shakira agradece a su antiguo amor por lo que vivieron y explica qué fue lo que salió mal.

“Antes que nada, te agradezco lo vivido”, inicia la barranquillera al son del ritmo del piano. “Se me perdió el amor a mitad de camino, ¿cómo es que te cansaste de algo tan genuino?”, continuó.

En otros versos, canta sobre las diferencias con el exjugador del F.C. Barcelona: “Tú querías salir y yo quedar contigo en casa, tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban, más fácil era mezclar el agua y el aceite”.

También, dio a conocer algunos de los reproches que le hacía Piqué: “Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba y que para mí todo era poco, insuficiente”.

Previamente, al lanzamiento de su álbum, la cantante de ‘Monotonía’ realizó una entrevista con Zane Lowe para Apple Music en la que habló sobre el tema.

“Es otra balada en este álbum, además de ‘Acróstico’, que es la canción que le hice a mis hijos, Milan y Sasha, esta es una canción que tenía ahí enquistada, que la tenía que sacar como sea. Ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum y un poco contra la voluntad de todos”. Este fragmento lo compartió a través de X con la frase “a buen entendedor”.

Los oyentes se han conmovido con la letra. “Esta canción llega a lo más profundo del corazón”, “En cada uno de sus álbumes, siempre hubo una o más canciones como esta, arte puro. Qué discazo el que se acaba de mandar Shakira, y para todos los gustos. ¡Bravo!”, “Cuando la canción te hace llorar sabes que no es una simple canción pero sí una poesía para los oídos” y “Una hermosa canción, llega directo al corazón. La voz y la suavidad en que la canta transmite de una manera única”, son algunos de los comentarios.

Después de 10 horas de su lanzamiento, la canción acumula más de 288 mil reproducciones y más de 40 mil ‘me gusta’ en YouTube.

Letra de 'Última'

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor déjame hablar no me interrumpas te lo pido

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora

He decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

no trates de convencerme te lo pido

que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera tocar tu puerta

Pero ahora debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

no trates de convencerme te lo pido

que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

no trates de convencerme te lo pido

que ya está decidido

Nos queda lo aprendido.

Shakira - Última (Audio)



