Ya casi se va a cumplir un año desde el fallecimiento del ‘Rey del despecho’, Darío Gómez, y para recordarlo su hija, Catalina Gómez, en sus redes sociales contó varias anécdotas de su padre. Sin embargo, hizo un comentario sobre la última pareja del cantante, Nini Johana Vargas, que causó bastante polémica en redes sociales.

En los últimos días, Catalina hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Uno de sus seguidores aprovechó la situación y le preguntó cómo era la relación que tenía su papá con Nini Johana Vargas, pero su respuesta sorprendió a más de uno, pues afirmó que era la sobrina de él y prima de ella:



“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío). Les tendieron una mano, y ella, pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy”, comentó.



Asimismo, afirmó que en ningún momento su familia la excluyó cuando se murió su papá. “En el sepelio incluso mi mamá permitió que estuviera con nosotros. Nosotros no fuimos egoístas en ningún momento, ni con ella ni con nadie”, aseguró.

Como era de esperarse, estos comentarios se hicieron virales y llegaron a Nini Johana, quien ha sido criticada por estar en una relación con su tío. Por ese motivo, la última pareja del cantante decidió comentar una publicación que mostraba una parte de la entrevista que le realizó ‘La Red’.



Al programa de chismes, Vargas le explicó que su relación con Darío inició cuando ella tenía 16 años y Darío tenía 47 años. Además, reveló que ella no fue la culpable de que la relación del cantante con Olga Lucia Ardila terminara.



Esto hizo que varios internautas la criticaran en redes sociales, no solo por como comenzó su historia de amor con Darío, sino también por la revelación que hizo la hija del ‘Rey del despecho’.

“Primero: a Darío lo respetas, que sea en las condiciones que sea, lo que quieras creer o no es tu problema. Darío me escogió a mí para compartir su vida y eso no te tiene que importar, lo vivimos él y yo, nadie más”, escribió.



Además, agregó: “Segundo, ¿ya Catalina les contó que la mamá le fue infiel a Darío con un primo de ella? No, verdad. Y allá ella, es su vida y nadie la juzgó por eso. Y es una verdad que sabemos muchas personas y también debería saber usted que habla tanto”.



Por el momento, la familia del cantante no ha hecho comentarios sobre la nueva revelación de Johana.

Reveló que Olga Ardilla le fue infiel a Darío Gómez. Foto: Instagram @ninivargas06

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

