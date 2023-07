Ante el Congreso de Estados Unidos, el exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grusch, testificó el pasado 26 de julio sobre la existencia de fenómenos aéreos no identificados (UAP) y "restos biológicos no humanos" que estarían en poder del gobierno estadounidense.



Durante la histórica audiencia, el militar acusó a la nación de sostener un programa secreto de recuperación de objetos voladores no identificados. Si bien estas afirmaciones han sido negadas por el Pentágono, esto no ha impedido que hagan eco entre expertos y conocedores.

El reconocido ufólogo mexicano Jaime Maussan expresó un emotivo mensaje a través de Twitter, considerando que se trata de un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad.



El también periodista se mostró conmovido por las declaraciones de David Grusch, así como de otros testigos como David Fravor y Ryan Graves, quienes también afirmaron haber visto fenómenos aéreos no identificados.



“Sin duda, se trata de una de las noticias más importantes que se hayan generado en toda la historia de los seres humanos, es decir, la certeza de que estamos siendo visitados, de que Estados Unidos tiene naves recuperadas, tienen cuerpos recuperados, de que la tecnología que están enfrentando los pilotos de combate es muy superior a la tecnología humana”, señaló el ufólogo.



Para Maussan, esta noticia es trascendental no solo por el descubrimiento en sí, sino también por el efecto que puede tener en la unidad de la humanidad.



"Una noticia que sin duda nos va a cambiar y, espero yo, nos va a unir, nos vamos a dar cuenta de que la humanidad es una sola, que este planeta es uno solo, que tenemos que hacer algo para evitar el calentamiento global, y lo tenemos que hacer juntos", añadió.

Mensaje especial: no estamos solos. pic.twitter.com/lBBkuyAiYm — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) July 27, 2023

Según Maussan, los congresistas han acordado recibir información adicional de David Grusch en privado, con detalles sobre las ubicaciones de las naves extraterrestres y otros datos relevantes para continuar con la investigación.



Con respecto a lo que sigue después los reveladores testimonios, señaló: "Considero que es la comunicación, comunicarnos con estos seres, eso es lo que va a ser verdaderamente importante, y ahí va a ser el verdadero impacto con la humanidad, cuando nosotros mandemos un mensaje y ellos lo respondan".

El término UAP hace referencia a fenómenos aéreos no identificados y no necesariamente alude a la existencia de vida extraterrestre o alienígena. Esta nueva forma de referirse a los avistamientos nació para discutir “observaciones en el cielo de algo que no puede identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos”, según la Nasa.

EE. UU. reporta aumento de avistamientos ovni en los últimos 20 años

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en El Universal de México (GDA), y contó con la revisión de un periodista y un editor.

