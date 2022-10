El año 2007 fue muy importante para el Internet, pues todavía era un lugar poco explorado y apenas estaba siendo aprovechado por aquellas empresas o emprendimientos pequeños que tenían el suficiente conocimiento para dejar sus cosas ahí.

Los correos electrónicos, las tiendas virtuales, las redes sociales como Facebook, Messenger y Twitter, y las plataformas para compartir contenido original como YouTube eran lo más visible en aquel entonces. En definitiva, era la época en la que “Internet no había perdido la virginidad”, como dijo Dross Rotzank, un famoso creador de contenido de terror.

Sin embargo, ante lo poco que Internet estaba ofreciendo en aquel entonces, un desconocido, quien aprovechó este boom, terminó por marcar historia, a pesar de que no lo quiso así en un principio.

El video, de nombre ‘Two girls, one cup’ en su idioma original, marcó un antes y un después en Internet, pues fue un contenido con un nivel de audacia creativa muy alto, por lo que fue muy popular en ese entonces.

El video, que duraba un par de minutos, tuvo como protagonistas a dos mujeres en una escena erótica con detalles escatológicos, que incluso sobrepasaba lo obsceno e incorrecto.

Su contenido era claro y conciso, y no pudo haber otra forma de interpretarlo, por lo que rápidamente, este video se convirtió en una leyenda para aquellas personas que han usado el mundo de la red durante más de una década. Sin duda este material fue un hito.

Su origen se remonta al año en cuestión: 2007. El sitio web que fue el hogar de ‘dos mujeres, una copa’, se llamaba ‘rotten.com’, en el cual se exhibían todo tipo de material políticamente incorrecto.

Sin embargo, un enlace corto en esa página, denominado ‘2girls1cup.com’, llamó la atención de muchos internautas por la presunción de inocencia que este tenía gracias a su nombre. Esto se podía interpretar gracias al feo pero necesario ejercicio de la comparación con respecto al resto de material disponible en esa página, haciéndolo parecer, de forma premeditada y prejuiciosa, como un oasis en medio del desierto. Grave error.

Dicho video fue concebido como una broma entre amigos, según información del diario ‘El Español’; sin embargo, ante lo impactante de este contenido, el video se convirtió en un fenómeno tan grande que terminó eclipsando casi por completo todo el contenido grotesco que había en ‘rotten.com.

Rápidamente, ‘Dos mujeres, una copa’ obtuvo su propio dominio en internet, el cual solo constó del video en pantalla completa, pero que con el paso del tiempo, y ante las millones de personas que visitaban esa página, se llenó de anunciantes, permitiéndole monetizar y mantener su permanencia en las redes.

Las falsas ‘mentes maestras’



El video fue más popular que sus creadores, pues no se sabe la identidad de quien lo produjo, ni de quienes aparecen ahí; sin embargo, la confusión terminó por apuntar a un hombre llamado Ira Isaacs, quien era productor de contenido muy parecido al legendario video.

Contexto: en el año 2005, el presidente estadounidense de aquel entonces, George Walker Bush, estaba dispuesto a estandarizar el Internet en su país, y consecuentemente en todo el mundo.

A principios del años 2005, el gobierno estadounidense se dedicó a 'perseguir' a productores de material considerado 'obsceno'. Foto: iStock

Bush creó el Grupo de Trabajo de Persecución de la Obscenidad, con el objetivo de eliminar todo contenido que traspasara los límites de lo obsceno, así como para ‘perseguir’ a los responsables de estas producciones.

Cuando arrestaron a Isaacs, él argumentó en su defensa que no se imaginó el fenómeno tan grande que terminó siendo el video desde la primera vez que lo vio, diciendo de forma implícita que él no fue el creador de dicho metraje. Esto se conocería más adelante como ‘La defensa de Two girls, one cup’.

Para su mala suerte, este argumento no sirvió a su favor, por lo que el creador de contenido fue sentenciado a cuatro años de prisión, de los que solo pagó tres.

El verdadero origen fue revelado



‘Dos mujeres, una copa’ terminó siendo en realidad el trailer de una película erótica brasileña llamada ‘Hungry Bitches’ (Zor*** hambrientas), dirigida por Marco Fiorito y su esposa Joelma Brito, conocida artísticamente como Leticia Miller.

Su contenido no era más que un medio para satisfacer los particulares gustos de la pareja; no obstante, el paso del tiempo hizo que estas preferencias fueran más fuertes.

El video llegó a los Estados Unidos gracias a una serie de negocios que tuvo Fiorito con varios empresarios del medio. Entre ellos estaban: Luis Vilas Boas y Croce, quienes, además de darle capacitación financiera, lograron comercializar sus películas en el país de las barras y las estrellas.

No obstante, Croce fue arrestado en el año 2005, mismo en el que Bush se dedicó a perseguir a la obscenidad y la indecencia en internet, y fue obligado a pagar 90.000 dólares de multa; y a detener la comercialización de las películas del director brasileño en el país.

