"No soy una torta. Soy un monstruo" dice la descripción de un trino de twitter con el que un usuario de la red social comparte el bizarro episodio que le pasó con una torta.



(Más: La lincharon por torta de Mickey Mouse y ahora es influencer de pastelería)

En redes sociales se ha vuelto tendencia mostrar las celebraciones de fiestas con temáticas, en este caso, la famosa serie 'Los Simpson' es protagonista de la historia.



El usuario oso_tramposo de Twitter fue quien protagonizó la particular situación. En la foto publicada por el usuario, se puede ver un pastel que debería ser la imagen de Lisa Simpson, pero terminó teniendo un aspecto peculiar.



(También: Mundial de Qatar ya tiene campeón para 'Los Simpson': ¿acertarán de nuevo?)



En la foto, se ve una torta de vainilla cubierta con crema de tono azul claro y que lleva la imagen de Lisa Simpson cruzada de brazos. Lo que genera reacciones es que el famoso personaje de la niña prodigio, tiene la boca y los ojos de su padre, Homero Simpson.

No soy un pastel, soy un monstruo. pic.twitter.com/GSo5WVgSTK — Oso Tramposo (@oso_tramposo) November 10, 2022

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y casi todos respondieron de manera jocosa a la bizarra situación. Algunos decían, que ese peculiar diseño hacía que la torta fuera aún más especial y perfecta. Otros incluso, le dieron apodo al nuevo personaje y le llamaron "Homerolisa".



La frase puesta por el usuario de twitter hace referencia al episodio 10 de la quinta temporada de Los Simpson. En este capítulo Lisa se disfraza del estado de Florida con un traje hecho por Homero, el resultado no fue el esperado por la hija genio de Los Simpson, por lo que ella en un momento del episodio dice "No soy un estado, soy un monstruo".

Más noticias