La llegada de Elon Musk a Twitter trajo consigo muchos cambios. Uno de ellos, y quizás de los más comentados, la verificación de las cuentas por pago de suscripción a Twitter Blue.

Hace algunos días, numerosas cuentas de famosos, empresas y medios de comunicación perdieron la marca de verificación en la red social por falta de pago. Aunque se creía que esta decisión aplicaba de manera unánime para toda la comunidad, Twitter sorprendió a varios usuarios al, repentinamente, devolver la marca azul sin cobrar nada a cambio.

Este fue el caso de celebridades como Stephen King, Kim Kardashian, Neil Gaiman, Ian McKellen, Shakira y el papa Francisco, y medios como AFP, EFE y The New York Times. A la lista se sumaron otras empresas y organizaciones de gran trayectoria.



En medio del restablecimiento de la verificación, los internautas reportaron algunos errores. Tal fue el caso de una cuenta de Disney Junior falsa que terminó por recibir la marca dorada, reservada únicamente para cuentas empresariales oficiales como Apple, Microsoft, Netflix, Google, entre otras.

“Alguien se cambió el usuario a ‘DisneyJuniorUK’ y Elon automáticamente le verificó la cuenta. Así que empezó a tuitear contenido violento y racista, hasta que la suspendieron”, escribió una usuaria en Twitter, junto a una captura de pantalla que respaldaba su denuncia.

Alguien random se cambió el usuario a "DisneyJuniorUK" y Elon automáticamente le verificó la cuenta. Así que empezó a tuitear contenido violento y racista hasta que se la suspendieron. A Twitter le debe quedar más o menos una semana. https://t.co/ROntdM0PYo — Sofi (@Sofidicecosas) April 25, 2023

La cuenta, que llevaba el usuario @DisneyJuniorUK, adquirió popularidad entre los internautas por su contenido racista, obsceno y discriminatorio. En una publicación hasta anunció el estreno de 'South Park', una serie de televisión que ha sido objeto de críticas por su contenido polémico y ofensivo.



No fue hasta que el mismo usuario que administraba la cuenta falsa se pronunció, que Twitter le quitó la verificación y la suspendió. “Esto no es realmente correcto. Alguien me pellizcó o algo así”, escribió el internauta antes de ser descubierto.

¿Cómo funciona el sistema de verificación de Twitter?



De acuerdo con el centro de ayuda de Twitter, la marca de verificación azul atiende a dos panoramas diferentes: la cuenta se suscribió al servicio de Twitter Blue -que ofrece acceso exclusivo a personalizaciones de la app- o se verificó teniendo en cuenta los criterios anteriores (cuenta activa, relevante y auténtica).



Hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado respecto a las repentinas verificaciones de celebridades, empresas y medios que no pagaron por el servicio de Twitter Blue. Lo que sí se sabe es que los suscriptores deben cumplir con varios criterios de elegibilidad para asegurar la integridad de la plataforma.

Twitter cuenta con varios criterios de elegibilidad. Foto: Twitter Blue

- Su cuenta debe tener un nombre visible y una foto de perfil.



- La cuenta debe haber estado activa durante los 30 días anteriores para poder suscribirse a Twitter Blue.



- Su cuenta debe tener más de 90 días de existencia en el momento de la suscripción y tener un número de teléfono confirmado.



- La cuenta no debe tener cambios recientes en su foto de perfil, nombre visible o nombre de usuario (@Nombredeusuario).



- Su cuenta no debe tener signos de ser engañosa.



- Tampoco debe tener signos de participar en la manipulación de la plataforma y spam.



"La marca de verificación aparecerá una vez que nuestro equipo revise tu cuenta suscrita a Twitter Blue para verificar si cumple con nuestros requisitos", explicó la compañía.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO