Desde que Elon Musk compró Twitter hace algunos meses, se venía anunciando cambios radicales en la plataforma que podrían no gustarle a los millones de usuarios que hacen parte de la red social, entre ellas, la opción ‘Blue’ o premium.



De igual forma, entre los beneficios que se ofrece al comprar el ‘chulito azul’ esta el poder escribir trinos con caracteres más largos (4 mil), Editar trinos hasta cinco veces en un plazo de 30 minutos, cargar videos en 1080p (Full HD) de hasta 60 minutos de duración (solo en web) y poner un NFT en la foto de perfil.

Este es el formato de suscripción a Twitter Blue para Colombia Foto: Twitter

A eso se suma que se reducirán hasta en un 50 por ciento la vista de anuncios en videos o en la pantalla de arrastre mientras observa contenido. Así mismo, los verificados estarán en la cima de los gestores de búsqueda y las menciones con el fin de combatir el fraude y el spam.



Los precios están estandarizados en el planeta y regidos por el precio del dólar. En Colombia, por ejemplo, El servicio tiene un costo de 404 mil pesos anuales o 38 mil pesos mensuales en el formato de escritorio. Por su parte, la versión para iOS y Android se podrá adquirir a un valor de 52 mil pesos al mes o 554.900 pesos anuales.



Absolutamente todo el mundo deberá pagar si quiere estar verificado en la ‘app’. Sin embargo, existen tres personas en específico a la que Musk les está evitando gastar dinero en sus suscripciones, pues , al parecer, mantienen una muy buena relación.



¿Los favoritos de Musk?



Según información del diario ‘The Verge’, Musk paga la verificación a tres personajes: Stephen King, amo del terror; LeBron James, máximo anotador de la NBA, y William Shatner, estrella de Star Trek.



El portal especificó que un empleado de Twitter le envió un correo electrónico a James, quien anteriormente dijo que no pagaría por la verificación, para "extender una suscripción gratuita a Twitter Blue para su cuenta, @kingjames, en nombre de Elon Musk".



El asesor de medios de James desde hace mucho tiempo, Adam Mendelsohn, confirmó que James no pagó para ser verificado. Sin embargo, después Musk dijo que está pagando "algunas" suscripciones "personalmente".



Stephen King, amo del terror, dijo que no se ha suscrito a Twitter Blue ni le ha dado a la compañía su número de teléfono: "Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue, no lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono, no lo he hecho", expresó el cineasta.



Más tarde, el Ceo de Tesla respondió a ese trino diciendo: ”De nada, namasté”, comprobando la información suministrada por el trabajador del Twitter.



Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

